«Думаю, что боевые действия дойдут до Херсона» – Клупов

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Новости Украины

Во время наступления на Херсон ВСУ на некоторых участках фронта в состоянии создать соотношение сил восемь к одному в свою пользу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов, отвечая на вопрос, что стоит за заявлением командующего СВО о серьезности ситуации на херсонском направлении.

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«Жесткое заявление Суровикина связано с тем, что противник имеет серьезное превосходство в живой силе. Техника и вооружение тоже туда стягивается. Это один из основных элементов расчетов, которые мы делаем, когда готовимся к бою – неважно, к наступлению или обороне. Соотношение должно быть один к трем в пользу наступающей стороны. Недели три назад соотношение было один к четырем по всей полосе. Это позволяет противнику на избранных направлениях увеличивать соотношение, например, до один к восьми», – сказал Клупово «Московскому комсомольцу».

Он считает, что в этой ситуации эффективно противостоять ВСУ может помочь «сетецентрический принцип ведения боевых действий и уничтожение противника на дальних подступах», чтобы «до переднего края, до «стрелкотни» доходили одни ошметки противника».

«Если это будет сделано, а это мы умеем делать, то, соответственно, положение ВСУ безнадежно. Кроме того, на нашей стороне превосходство в воздухе. Мы сейчас осторожно применяем свою авиацию, чтобы не нести потери. Но уже сейчас нанесено серьезное поражение группировке войск ПВО противника, поэтому мы будем действовать и в этом направлении», – прогнозирует экс-разведчик.

Он позитивно оценил эвакуацию мирного населения из Херсона, отметив, что она необходима, чтобы «у солдат были развязаны руки и не нужно было переживать из-за того, что гибнут мирные люди».

«Я думаю, что боевые действия дойдут до Херсона. Прогнозировать – отдадим мы его или нет – я не буду. Я не знаю такого глубокого истинного положения дел и у меня нет расчетов, чтобы об этом говорить», – уточнил собеседник издания.

По его словам, Херсон – это одна из ключевых точек, на рубеже которой можно закрепиться, населенный пункт, насыщенный крупными строениями.

«Освобождение от населения позволит нам действовать в городе», – считает полковник в отставке.

Он не исключает, что Россия может применить какое-то особенное оружие.

«Технически можем. Решение за командующим. Но я сейчас не говорю о тактическом ядерном оружии ни в коем случае. Поводов для его применения нет. В то же время, есть очень много экземпляров в опытной эксплуатации, которые мы до сих пор не применяли, но испытывали накануне спецоперации. Будут его применять или нет — не знаю. Но скажу так: тенденция идет к увеличению калибров и могущества каждого из боеприпасов. Все идет по нарастающей. В целом это наступление говорит о том, что наступательный пыл у противника еще окончательно не перебит», – резюмировал Клупов.