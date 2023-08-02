«Думают лишь об Украине» – Тихановская нажаловалась Фейгину с Арестовичем на Запад

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Запад перестал заботиться о «демократической революции» в Белоруссии и сосредоточил свое внимание только на украинской ситуации.

Об этом самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская заявила в интервью беглому российскому адвокату Марку Фейгину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень расстраивает то, что Беларусь рассматривают только в контексте войны на территории Украины как сферу влияния России, но не рассматривают как страну, которая борется за независимость. Мы объясняем, что сейчас очень важно разделять режим Лукашенко и белорусов, чтобы дать нам возможность не только понемногу выгребать из этой ситуации, а победить. Нам нужны для этого и ресурсы, и экспертные дискуссии. Мы говорим о максимальном давлении на режимы Лукашенко и Путина. В первую очередь – о санкционном давлении. Очевидно, что реакции нет, либо она запоздалая», – сказала Тихановская.

Она считает, что Запад должен ввести дополнительные санкции против Белоруссии, которая помогает России обходить запреты на импорт.

«Диктаторы помогают друг другу обходить санкции. За последний год импорт в Беларусь увеличился в три раза. Куда он идет. Все эти лазейки необходимо прикрыть, а в ЕС нет механизма, который эти санкции отслеживает. Поэтому они везут березовое дерево из стран, где эти березы вообще не растут. Санкции против России и Кремля нужно вводить также за подрыв суверенитета Беларуси, за военные преступления и преступления против белорусов и человечества», – сказала Тихановская.

Она рассказала, как призывала западных политиков жестко отреагировать на размещение в Белоруссии ядерного оружия, но они только отмахивались.

«Я объясняю нашим западным партнерам: когда вы не реагируете на такие вещи как размещение ядерного оружия, вагнеровцев, на то, что уничтожаются активные белорусы, диктатор рассматривает это как слабость. Это развязывает ему руки и создает чувство безнаказанности», – причитала Тихановская.

Самопровозглашенный «президент» мечтает о том, что международный уголовный суд в Гааге выдаст ордер на арест настоящего президента Александра Лукашенко.