Думский квартет может превратиться в секстет

15.10.2020, Москва, Елена Острякова

В Госдуме РФ, которая будет избрана в 2021 году, будет представлено не 4 партии («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, как сейчас, а 5-6 политсил.

Об этом сегодня на встрече с экспертами в ЦИК РФ заявил политолог Владимир Шаповалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас нет уверенности в сохранении четырехпартийки. Возможно, до 5-6 партий будет представлено в парламенте. Следовательно, результат не определен, конкуренция высокая. Споры будут активными», – сказал Шаповалов.

По его словам, число партий, принимавших участие в выборах в региональные законодательные собрания, выросло за последние 5 лет на 12%, представленных в местных заксах – на 29%.

«Конкурентность выборов постоянно повышается. В 2015 в заксах было в среднем 4,2 партий на субъект федерации, в 2018 – 4,6, в 2020 – 5,4. И новые партии, которые только появились, и новые старые партии действуют достаточно активно. Конкуренция растет. На выборах 2021 года количество партий будет еще больше», – сказал Шаповалов.

По итогам региональных выборов 16 российских партий смогут принять участие в выборах Госдумы в 2021 году без обязательного сбора подписей. Список пополнился за счет трех новых партий, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в региональные парламенты. Это «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «За правду» Захара Прилепина. Эксперты считают, что хорошие шансы пройти в Госдуму также у «Родины» и «Партии пенсионеров».