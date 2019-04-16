Дурачество Зеленского совпало с мировой тенденцией на политическую клоунаду

16.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В современных политических играх победу получают те кандидаты, которые выстраивают свои кампании на примитивных лозунгах и упрощённых алгоритмах действий.

Этой новой тенденции чётко следовал в украинской предвыборной гонке Владимир Зеленский, навязав своему оппоненту Петру Порошенко дискурс, в котором легко выигрывает, даже не приходя на дебаты, которые, между прочим, невыгодны им обоим.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Происходит снижение спроса на содержательную дискуссию по политическим вопросам. Мы видели кампанию Трампа, Макрона, выборы президента Гондураса, кампания в Венесуэле, выборы в Кении. Всё сводится к каким-то достаточно предельно простым посылам. Это нельзя даже трактовать как целостное послание. Как формируются эти рекламные сообщения? Там же нет посланий как таковых, там есть только заголовки. «Думай» – и дальше там каждый, кто вообще готов, в принципе, поддержать этого кандидата, он начинает думать, почему его стоит поддержать. Или «Зминюй» – каждый, кто, в принципе, готов поддержать этого кандидата, начинает думать: «А что же нам следует поменять» – и фактически таким образом они сами домысливают себе ту повестку дня, которую якобы несут эти кандидаты. А эти кандидаты не несут никакого содержания, у них нет повестки дня, у них есть желание дорваться до власти, конвертировать эту власть в собственность.

Я думаю, что дебаты этим кандидатам не нужны, но почему-то советники Порошенко убедили его в том, что ему нужны эти дебаты. Поэтому ситуация такая вот парадоксальная.

Второй момент. Дебаты, если посмотреть, что это такое, то эти дебаты идут. И когда Порошенко был в студии «1+1», а Зеленский туда включался по Скайпу – это были дебаты. И, собственно, они озвучили ключевые положения, которые уже стали мемами. «Стадион, так стадион» – это мем уже. «Анализы, так анализы», «точка, так точка» с одной стороны. А с другой стороны, вот эта фраза Зеленского, что: «Моё время закончится через 5 лет, а ваше 22 апреля» – то есть, вот это главные тезисы, которые озвучил Зеленский на этих дебатах. Главный тезис озвучен.

В чём основная проблема для Порошенко, почему Порошенко проиграл эти дебаты? Неважно, на самом деле, встретятся они. Ну встретятся в одной студии. Зеленский ему скажет то же самое: «Моё время закончится через 5 лет, а ваше через 3 дня» и дальше будет задавать вопросы: «А как Вам Свинарчуки?», «А сколько налогов уплачено с продажи «Ленинской кузницы»?», «Что с «Panama Papers»?», «Как давно Вы были в своём поместье в Марбелье, кто им управляет?» – и так дальше, и прочее, эти вопросы можно задавать и задавать, причём Зеленский очень хорошо владеет формой, разговорным жанром», – рассказал он.

Также эксперт объяснил, почему Юлия Тимошенко сдала позиции и отошла на третий план.

«Эта карнавализация – не просто некая эпатажная форма, это суть этой кампании, суть победной кампании. Зеленскому удалось навязать Порошенко собственный дискурс. Почему Юлия Тимошенко выпала в осадок? Потому что она слилась в этот фарватер «армовиры», то есть, когда она начала повторять про томос, вытащила этого старого прожжённого КГБ-шника, Михаила Антоновича.

Та же история с Вилкулом и Бойко. Почему Бойко победил Вилкула в синее-белом электорате? Потому что Бойко навязал свой дискурс. Тот же Ляшко, он потерялся просто. На прошлом избирательном цикле он был самый козырный с этим эпатажем и за него голосовало много молодёжи, в том числе городской молодёжи, которая не имеет никакого отношения к селу, коровам, земле, вилам, и так дальше. Для них это был такой стоп. А сейчас они все ушли к Зеленскому», – резюмировал Сергей Белашко.