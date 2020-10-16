«Дурачок без справки!» – бесноватый телеведущий-майданщик обругал Зеленского

16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании в Донбассе свободной экономической зоны, которое будет вынесено на опрос граждан в ходе предстоящих выборов, свидетельствует, что что Украиной правит «дурачок без справки».

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил скандальный украинский телеведущий Роман Скрыпин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, что такое «специальная экономическая зона специально для Донбасса». Потому что, если бы человек был вменяемый, а не дурачок без справки…

Для него должность президента – это не видение каких-то стратегических вещей, а как «Оскар», который он держит и говорит: «Спасибо маме, спасибо папе за мир во всём мире, просто надо перестать стрелять». А в голове тишина, но не на фронте», – сказал Скрыпин, добавив, что свободная экономическая зона необходима всей Украине.

Также украинский пропагандист подчеркнул, что разрушенному и воюющему Донбассу никакие «экономические зоны» всё равно не помогут.

«Донбассу это не поможет по одной простой причине – люди оттуда уехали, интеллект оттуда вымыт, экономика там разрушена. Не говоря уже про неподконтрольные территории. Это прифронтовая зона. Если смотреть на карту Украины, то экономика как раз-таки больше развивается в западных и центральных областях, подальше от фронта», – резюмировал Скрыпин.