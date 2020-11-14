Дурацкий ход «молдавского Жириновского»

14.11.2020, Кишинев, Алексей Тимчук

Ренато Усатый, занявший на президентских выборах в Молдове третье место, решил перестать быть пророссийским политиком. И дело даже не столько в том, что он фактически поддержал во втором туре проамериканского кандидата Майю Санду. Вот запугивать избирателей и международных наблюдателей «пророссийским майданом» – это уже воистину мерзко.

Комплекс «делателя президентов»

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Никто и не ждал, чтобы Усатый во втором туре поддержал действующего президента Игоря Додона. В конце концов, он уже поддерживал Додона во втором туре четыре года назад. К потеплению отношений это не привело.

Поддержав Додона, Усатый мог бы даже остаться без партийной команды. Активисты «Нашей партии» и тогда, в 2016-м, стерпели поддержку ненавистного им Додона, скрипя зубами. Слишком хорошо умеют и Додон, и особенно его социалисты разжигать ненависть в других «левых».

Но чего в «Нашей партии» точно не ждали – так это поддержки Майи Санду.

Вообще, вся партия Усатого была уверена, что президентские выборы нужны исключительно как трамплин для парламентских. Задача минимум – занять третье место с хорошим отрывом от четвёртого – выполнена. Можно уходить в сторону, готовиться… но этого не произошло.

Ренато Усатый сам себя убедил в том, что сделал Додона президентом в 2016-м, хотя его электорат всё равно проголосовал бы тогда против Санду. Ему не дают покоя лавры Сергея Тигипко и Александра Лебедя – помним же, как первый помог стать президентом Виктору Януковичу, второй – сохранить пост Борису Ельцину.

Желание прослыть «делателем президентов» перевесило логику. Усатый уже потерял поддержку российских либерал-демократов Владимира Жириновского. О поддержке со стороны Александра Лукашенко, в друзья к которому набивался Усатый, тоже можно забыть.

Так ли пушиста Санду?

Будучи наиболее известным именно на севере Молдовы, Ренато Усатый взялся продвигать там и Майю Санду. Ей предоставлена трибуна на Бельцком телевидении, подконтрольном Усатому. Санду показывает себя белой и пушистой, а получающие от Усатого зарплату ведущие помогают «развенчивать страшилки».

Санду больше не выступает за объединение с Румынией. Ой, нет, она не отрекается от этой идеи. Просто раз за разом напоминает, что «в моей программе ничего об этом не сказано». Ну, да, обратного-то не сказано тоже!

Санду обещает подумать о том, как вернуть молдавским лекарствам инструкции на русском языке. Но – «только если это не приведёт к повышению цены». А ещё деликатно напоминает, что Додон это тоже обещал, но не выполнил. Что ж, Додон тоже ссылался на опасность роста цен, хотя и Додону и Санду известно, что решить вопрос без повышения можно – была бы воля.

Санду рассказывает о том, как всегда будет выступать за права всех национальностей – и русских, и гагаузов, и болгар. Как будет сохранять русский язык. Но многие помнят, как она, будучи министром, отказывалась отвечать на вопросы, заданные на русском языке: «Я говорю только по-румынски!».

То, что мы видим сейчас, доказывает только одно – ради голосов Санду готова косить под друга русскоязычным и пенсионерам. Да будто мы и так этого не знали!

Другой вопрос, что, пока Санду показывает себя белой и пушистой, «грязную работу» за неё делает… правильно, Ренато Усатый.

Обыкновенный демарш

Любовь Ренато Усатого к эпатажу давно известна. Он чрезвычайно любит ссылаться на всевозможные источники, которые есть только у него. Вечно обещает грандиозные разоблачения. Результатов за этим, как правило, не следует.

Но теперь повод появился – сразу по трём направлениям решил «ударить» и сразу.

Момент первый – скандал с государственной типографией «Universul». Здесь были обнаружены газеты додоновской Партии социалистов с пометкой о том, что якобы были отпечатаны в другой, частной типографии. В общем-то, ничего удивительного – любовь некоторых социалистов брать деньги у «доноров» на печать и класть их в карман, а за печать договариваться бесплатно – хорошо известна в узких кругах.

Штука в другом. Газеты обнаружили депутаты от партии «Действие и солидарность» Майи Санду. А с дальнейшими разоблачениями и с требованием снять Додона с выборов выступил почему-то Ренато Усатый.

Перед выборами лидер «Нашей партии» рассказывал о своих «мобильных группах, составленных из бывших силовиков», которые будут фиксировать нарушения. Сразу после первого тура обещал «сюрпризы». Но, по факту, ничего представить не смог (может, не было никаких групп?), а только ждал, пока что-то не сделают депутаты от Санду – и устремился выполнять их работу.

Следующий эпизод – расследование молдавского портала RISE. Журналисты этого медиа, в принципе специализирующиеся на расследованиях, в этот раз смогли назвать имена консультантов, работавших с Игорем Додоном и Партией социалистов. В принципе, никаких сенсационных имён там нет – обычные наёмные политтехнологи, у каждого кандидата такие были.

Но тут снова появился Усатый и в эфире прозападного телеканала Jurnal-TV начал рассказывать, сколько кому из них платили. Никаких реальных документов, конечно, не представил. Ощущение такое, что просто взял имена, названные RISE, и поставил напротив каждого цифру.

Потому что – опять же – никаких своих данных нет, приходится ждать, пока сторонние СМИ что-то раскопают.

Однако, тогда же Ренато Усатый приписал российским политтехнологам (в основном из Калининграда) и «организация титушек из Украины для провокаций в день выборов». Ага, конечно! И, наверное, в плане так и было написано «титушки – столько-то штук». Все же кругом идиоты…

Последней же каплей можно назвать объявление Ренато Усатого о том, будто в Кишинёве готовится «молдавский Майдан» и готовят его… пророссийские силы под контролем ФСБ. Вот это уже действительно весело.

То, что Санду и её кураторы готовят в Кишинёве провокации в случае поражения – давно уже секрет Полишинеля. Даже сама Санду вынуждена была отвечать, что «никто не планирует насилия, но мы будем защищать наши права» (с любовью Майи к полуправде мы уже знакомы).

Что нужно сделать? Правильно, обвинить в «майдане» оппонентов. И сделать это, конечно же, руками Ренато Усатого, который сам себя позиционировал «парнем из России» – так вопросов меньше.

Какой-то информации у Усатого, как всегда, нет. Это особенно заметно по тому, что «ответственным» за провокации он назначил министра внутренних дел Павла Войку. Этим Усатый сам себя и выдал – давно известна его большая личная неприязнь к Войку и желание вставить последнего буквально везде..

Майдан, организованный действующим президентом и действующим министром внутренних дел? Этого мы ещё не проходили… было бы не так смешно, если бы не было так смешно.