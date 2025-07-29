«Дурак Трамп доведёт до изоляции США!» – экс-аналитик ЦРУ

Дональд Трамп оказался дураком, не понимающим, что новые санкции только усилят Россию.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Трамп думает, что угроза вторичных тарифов изменит военную стратегию России, то он дурак. И, честно говоря, его действия за последнюю неделю доказывают, что он довольно глуп во всех отношениях.

Вы собираетесь ввести новые санкции против России? Россияне сказали – хорошо давайте, это действительно сделает Россию сильнее. Их экономика сейчас растет на 1,4%, потому что они намеренно снизили темпы роста экономики из-за высокой инфляции. Что же, инфляция сейчас снизилась и всего два дня назад Центральный банк в Москве снизил процентную ставку.

У них все получилось, теперь инфляция под контролем. И знаете, не важно, что там 1,4%. Немного, но они растут в два раза быстрее, чем Германия, Франция или Великобритания сейчас. И я не слышал, чтобы западные экономисты говорили о неизбежном крахе Германии, Франции или Великобритании, которые на самом деле находятся в гораздо худшем экономическом положении, чем Россия. Так что санкции не работают», – сказал Джонсон.