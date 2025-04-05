«Дурак Трамп разрушит мир» – Аркаша Бабченко затарился тушёнкой

Вадим Москаленко.  
05.04.2025 23:15
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Украина


Развязанная Дональдом Трампом торговая война разрушит экономику и геополитические связи по всему миру. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бежавший в Израиль иноагент Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Развязанная Дональдом Трампом торговая война разрушит экономику и геополитические связи по всему миру. Об...

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«Умные люди говорят, что действия Трампа приведут к рецессии в США. В Европе это, скорее всего, приведёт к стагнации. А мы знаем, что предпосылки к большим войнам – это всегда великая депрессия», – сказал Бабченко.

По его мнению, из-за этого украинцев ждёт ещё много потрясений.

«А если сверхдержава планетарного масштаба США, то великая депрессия там обрушит не только экономику по всему миру, а обрушит геополитику. Вообще строение мира обрушит. Глобализация прощай тогда точно, здравствуй 100500 локальных стычек по всему миру.

Из-за этого дурака мы входим в зону такой турбулентности, такой встряски по всем фронтам, что… не знаю, готовьтесь. Я вон тушёнку уже закупаю ящиками», – сказал подонок, который в соцсетях обычно клянчит «на макароны детям».

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