«Дуракам сколько ни дай – угробят всех. Нет смысла усиливать мобилизацию» – офицер ВСУ

Никакие заявленные секретарём СНБО 160 тысяч мобилизованных не спасут ВСУ, пока ими командуют генералы, которым сколько ни дай, всегда будет мало.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько дураку не дай людей, он всех угробит. К сожалению, не единичные случаи. Из яркого, есть такой генерал Шандар, который стачивает батальоны с темпом – сколько ему поставляй батальонов, он так их и стачивает. Причём, вообще бесполезно, во встречных боях. Отбивать посадку, огневой контроль над которой у противника, нас там гибнет больше, чем противника. Но для него местность плоская, как карта. Я не удивлюсь, если сам может сходить, такие дураки могут и в атаку пойти. То есть, не то что они прям трусы, но таких дураков нельзя подпускать к командованию людьми, их потолок – это командир десантной роты. Когда он на хорошем поводке у комбата, у которого голова уже должна быть на плечах. Спускает такого обезбашенного, но его тут же надо подхватывать, чтобы роту не угробил. А они у нас генералы, к сожалению», – сказал Грин.

«Поэтому сколько этим дуракам не дай, людей будет мало всегда. Я могу сказать, что людей достаточно. Моё абсолютное ощущение – людей достаточно», – уверен укро-офицер.