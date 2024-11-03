«Дуракам сколько ни дай – угробят всех. Нет смысла усиливать мобилизацию» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
03.11.2024 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1009
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Никакие заявленные секретарём СНБО 160 тысяч мобилизованных не спасут ВСУ, пока ими командуют генералы, которым сколько ни дай, всегда будет мало.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие заявленные секретарём СНБО 160 тысяч мобилизованных не спасут ВСУ, пока ими командуют генералы,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сколько дураку не дай людей, он всех угробит. К сожалению, не единичные случаи. Из яркого, есть такой генерал Шандар, который стачивает батальоны с темпом – сколько ему поставляй батальонов, он так их и стачивает. Причём, вообще бесполезно, во встречных боях. Отбивать посадку, огневой контроль над которой у противника, нас там гибнет больше, чем противника. Но для него местность плоская, как карта. Я не удивлюсь, если сам может сходить, такие дураки могут и в атаку пойти.

То есть, не то что они прям трусы, но таких дураков нельзя подпускать к командованию людьми, их потолок – это командир десантной роты. Когда он на хорошем поводке у комбата, у которого голова уже должна быть на плечах. Спускает такого обезбашенного, но его тут же надо подхватывать, чтобы роту не угробил. А они у нас генералы, к сожалению», – сказал Грин.

«Поэтому сколько этим дуракам не дай, людей будет мало всегда. Я могу сказать, что людей достаточно. Моё абсолютное ощущение – людей достаточно», – уверен укро-офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть