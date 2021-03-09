Дураки и покойники. Кто угрожает нацбезопасности Украины

23.03.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Попался мне в руки интересный документ авторства чиновников украинского Минкульта. Называется он «Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины». Создается и пополняется этот черный список, как указано на сайте Минкульта, где висит это чудо интеллектуальной деятельности украинских чиновников, самими же работниками Минкульта на основании обращений от украинского Совбеза, СБУ и Нацсовета по телевидению и радио.

То есть, культуртрегеры как бы чудят не сами по себе, а «во исполнение». А сам список – это плод разгулявшейся фантазии украинских силовиков. То есть, типа, к ним и претензии. Отметим этот факт, чтобы позже к нему вернуться, а пока что скажем, что всего на данный момент в списке «шатателей Украины» 179 человек.

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Много это или мало? Как сказать. С одной стороны, вроде и негусто. Даже до полноценного батальона «врагов» не дотягивает. Но это на первый взгляд. А при более детальном рассмотрении мы увидим, что покрытие у этого списка куда более масштабное. Потому что карательные санкции распространяются не только и не сколько на указанных в списке лиц (к ним мы еще вернемся) сколько на созданные с их участием фильмы, сериалы, телепередачи и т.д.

Цитата: «Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного свидетельства на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности».

Прониклись размахом? А это уже тысячи фильмов, сериалов, книг, видеоверсий концертов и т.д. Потому что за каждым режиссером, сценаристом, актером, композитором и т.д. – десятки, если не сотни произведений. Причем, за всю их творческую жизнь сразу – задним числом. Еще в те годы, когда никакой независимой Украины не существовало в природе.

Но – по логике украинского закона – включенные в список «враги» угрожали Украине уже тогда. Например, под номером 13 в списке значится культовая советская актриса театра и кино Элина Быстрицкая. Та самая, которая еще в 50-х гениально сыграла донскую казачку в экранизации шолоховского «Тихого Дона». Так вот, теперь, по логике рассматриваемой нами тут украинской чиновничьей цидулки, демонстрация «Тихого Дона», как и других фильмов или спектаклей с Быстрицкой на Украине запрещено – хоть по ТВ, хоть в кинотеатрах, а хоть и на базарах торговать записями на DVD.

Причина? Да мало ли какая причина. Может, Быстрицкая что-то там сказала в своих интервью для СМИ, что поддерживает присоединение Крыма к России. А может, Путин ее наградил. А может, высказалась где-то в поддержку воюющего Донбасса. Или, что также является формальным основанием для попадания в украинские запретные списки – съездила актриса в Крым, не спросив разрешения у киевских властей.

Или вот, №№44, 94, 73 и 136 черного списка – Жерар Депардье, Никита Михалков, Эмир Кустурица и Стивен Сигал. Представляете, сколько за последние несколько десятков лет успели наснимать упомянутые режиссеры и в скольких фильмах снялся тот же Сигал? И, вот теперь, все они на Украине под запретом.

Как и песни №№79 и 80 списка – Льва Лещенко и Григория Лепсверидзе, более известного публике, как Лепс. А есть в списке еще Надежда Бабкина и Николай Расторгуев. Алена Апина и Юлия Чичерина. Олег Газманов и Александр Буйнов. И даже комедийная актриса Эвелина Бледанс чем-то успела Украине не угодить.

Присутствие в черном списке ряда лиц еще можно как-то понять с точки зрения логики. Например, известный политолог Ростислав Ищенко или живущий в Испании писатель и блогер с украинским гражданством Лев Вершинин постоянно жестко критикуют постмайданный украинский режим и резко высказываются о самой украинской государственности вообще. Предполагая, в частности, такой вариант развития событий, как раздел Украины между соседями – чтобы люди не мучались.

Или вот, Александр Бородай – экс-премьер ДНР. С ним тоже все понятно. Для Украины он враг и с этим трудно спорить. Или публицист Егор Холмогоров с флагом Новороссии на аватарке в Фейсбуке. Такие люди для нынешней Украины и правда враги. Без кавычек. И их наличие в черном списке хотя бы обоснованно.

Но 86-летнюю Алису Фрейндлих сюда каким ветром занесло?

Ладно Газманов. Про Россию поет, и про офицеров, и прочие сомнительные темы. А Розенбаум чем Украине не угодил? Какой частью тела шатает Украину Евгений Гришковец? Какую угрозу и кому именно из украинцев представляет престарелый «Д Артаньян» Михаил Боярский? И уж совсем богатая фантазия украинских силовиков записала в угрозы нацбезопасности отставного киношного «комиссара Каттани» Микеле Плачидо (№123).

Но в истории с черным списком Минкульта это все – цветочки. Настоящие ягодки в другом. Только не падайте. Дело в том, что целый ряд персоналий в актуальном списке «врагов Украины» – покойники. В самом прямом, биологическом смысле этого слова. Например, Иосиф Давыдович Кобзон. Его с нами нет уже несколько лет, но в списке он есть под номером 62. То есть, все равно продолжает угрожать нацбезопасности Украины – но уже с того света. Как и умершая в 2019-м году Эллина Быстрицкая, с которой начался этот рассказ.

Аналогично – покойные Валентин Гафт и Олег Табаков. №№31 и 141 соответственно. Или недавно умерший Василий Лановой. Смотрим – №76 в том же списке.

Ладно, допустим, Лановой умер недавно, и нерасторопные чиновники просто не успели внести коррективы в список. Но Кобзон-то умер давно! Что мешало этим ленивым лоботрясам обновить свой же список? Что интересно – в конце этого документа указано, что он таки обновлен. И все указанные в нем фамилии – по состоянию на 22.03.2021 года.

Может, украинские чиновники просто не интересуются, кто у них там во врагах ходит? Или для них Кобзон, как Ленин – живее всех живых?

Эта история заставляет вспомнить другую украинскую историю – про список «небесной сотни», в котором, после детального изучения, примерно каждый третий не имел к событиям на Майдане никакого отношения, но был посмертно причислен к лику националистических «святых».

Такая же чиновничья безалаберность, помноженная на псевдопатриотический пафос.

И если в списке врагов Украины можно найти покойников, то составляющие этот список чиновники – просто обыкновенные дураки. Тем не менее, такие списки – это серьезно. На их основании проводятся обыски и аресты, людей штрафуют и выносят предупреждения телеканалам. Такой вот трагифарс по-украински.