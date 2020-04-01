Дураков нет: Чубаров нашёл предлог для отмены «Марша на Крым»

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Шествие с территории Украины к границе российского Крыма, анонсированное воинственными меджлисовскими радикалами на 3 мая 2020 года, переносится на неопределённый срок под предлогом эпидемии коронавируса. Однако эксперты называют истинную причину – организаторы не смогли найти желающих участвовать в провокации, грозящей обернуться кровопролитием.

«Согласно самым оптимистическим прогнозам эпидемиологов, пик пандемии коронавируса на Украине придет на летние месяцы 2020 года. При этом, как считают врачи, очень важно «оттянуть» по времени заболевания коронавируса, что поможет системе здравоохранения Украины справиться с количеством заболевших…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19, Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» – организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма – объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года.

При этом новая дата проведения международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине», – объявил глава запрещенной в России экстремистской организации Рефат Чубаров.

«Чубаров отменил не из-за коронавируса свой дебильный марш – он отменил, потому что прекрасно понимал, чем это для его и его шайки закончится.

Давайте посмотрим: Донбасс, независимо от коронавируса, до сих пор бомбят и уничтожают. Потому отказ от марша связан только с тем, что Чубаров струсил. Он сам по себе трус, вор, негодяй и подлец. Представьте этот марш: с ним же церемониться не будут, как только он со своими людьми пересечёт границу, его сразу же арестуют. Да и людей у него нету, которые пошли бы с ним через границу, которая, естественно, хорошо укреплена. Информация о том, что он планирует провести провокацию, разошлась везде, а в сегодняшней ситуации ни Европа, никто за этих подонков не заступится», – заявил «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

С ним согласен киевский политолог Александр Семченко.

«Для российских пограничников марш меджлиса будет нарушением государственной границы. У них есть устав, согласно которому они должны действовать: «стой, кто идет!», выстрел в воздух, выстрел в толпу. Если бы такой марш действительно стали проводить с нарушением процедур нарушения границы, его участников бы просто начали расстреливать.

Когда Чубаров анонсировал свой марш, он призывал украинских политиков и международное сообщество поддержать его, приняв участие. Но дураков не нашлось, не нашлось желающих рисковать своей жизнью и свободой ради пиара Чубарова», – отметил Семченко в комментарии «ПолитНавигатору».

«Идея марша изначально была мертворожденной – сложно набрать дебилов, которые идти под пули ради этого. Очевидно, что, даже если кто-то и заявлял о готовности принять участие в марше, по мере приближения его срока таких идиотов становилось все меньше. А тут появился замечательный повод – коронавирус.

Но это просто повод отказаться, настоящая причина – боязно стало людям, и набрать желающих идти под пули не получилось. Российские пограничники – это не украинский «Беркут» 2014 года, которому не давали применять силу вопреки закону о милиции», – добавил политолог.

Аналогичные причины отмены меджлисовской акции называет и экс-депутат парламента Крыма юрист Вадим Мордашов.

«На самом деле, никакой «заботы» о «здоровье и безопасности жизни» участников анонсируемой экстремистами ранее антироссийской провокации со стороны Рефата Абдурахмановича нет.

Совершенно очевидно, что распиаренный «Марш достоинства» грозил обернуться полным провалом, и в данном случае пандемия короновируса оказала услугу меджлисовцам. Как вообще «ненасильственное» шествие собиралось прорываться через российские погранпосты?

Смешно, ей Богу! Помешало лидеру националэкстремистов и уголовное дело, которое против него на днях было открыто в российском Крыму.

Уверен, если бы «не появился» коронавирус, Чубаров нашел бы другую «вескую причину» отменить намечающийся провал опрометчиво анонсируемой провокации. Словом «красивая мина при плохой игре», – резюмировал Мордашов.