18.02.2019

Сейчас, в годовщину вторых Минских договоренностей, принято писать скорбные посты и посыпать голову себе и аудитории всякими субстанциями. Пораженцы сетуют о том, что в Новороссии «загубили» ополчение и после каждого известия о готовящемся наступлении ВС склонны объявлять о неминуемом поражении ЛДНР.

На самом деле, на пятом году своего существования Народная милиция ЛДНР превратилась во вполне достаточную силу, чтобы пресечь любые авантюры Киева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В принципе, наиболее наглядным для широких масс доказательством этого факта является отсутствие попыток проведения более или менее масштабных операций со стороны ВСУ. В преддверии выборов для Петра Порошенко было бы выгодно поддержать свой рейтинг путем проведения небольшой победоносной кампании на Донбассе. Однако ничего подобного не происходит по вполне понятным для украинского генштаба причинам – проще в очередной раз объявить о захвате поселка Золотое или какого-то другого подконтрольного Украине населенного пункта, чем наглядно получить по зубам.

Впрочем, даже если Порошенко вопреки здравому смыслу и погодным условиям отдаст приказ на осуществление подобной авантюры, результаты будут плачевными, как и в случае всех других операций ВСУ за последние годы.

Одна из главных причин – за прошедшие годы ВСУ в значительной мере утратили преимущество. Даже, несмотря на закупку Киевом танков и бронетехники в странах Варшавского договора, их количество стало вполне сопоставимым. Аналогичная ситуация в артиллерии – вероятно, в этом аспекте ЛДНР даже превосходят Украину в связи со значительным запасом снарядов. Донецку их, в отличии от Киева, продавать некому – вот и склады не горят.

Вполне сопоставимо количество минометов, противотанковых комплексов, гранатометов, тяжелых пулеметов и т. д. Киев, конечно, может пустить в ход свой символ веры – сакральные «Джевеллины», но едва ли это может серьезно переломить ситуацию.

Чего у Новороссии все еще нет, так это авиации – к сожалению, вопреки бравурным заявлениям командования, зачатки соответствующего рода войск созданы, но летать им явно не на чем. Разве что на беспилотниках, которых, к счастью, тоже немало. Зато есть вполне достаточное, может быть, даже избыточное количество ПЗРК. Учитывая успехи ополчения в уничтожении украинской авиации в 2014 году, нет сомнений, что даже если Киев и решится использовать свои последние боевые вертолеты и СУшки, летать они будут недолго.

Главный ресурс Украины, в котором она имеет несомненное преимущество – пушечное мясо. Безусловно, после котлов 2014-2015 и массового уничтожения особо мотивированных карателей, гонору среди украинских «героев» значительно поубавилось. Тем не менее, Киев все еще может попробовать задавить Народную милицию на каком-либо направлении живой силой.

В этой ситуации останется брать умением и держаться, прежде чем поступит подкрепление от добровольцев и бывших ополченцев, проживающих сейчас в России. Благо дело, умение есть – неизвестно, насколько эффективны мероприятия на полигонах, имеющие своей целью ублажить высокое начальство, но точно эффективным является пребывание на передовой. За прошедшие годы тысячи, а, вероятней, даже десятки тысяч военнослужащих Новороссии побывали в реальной боевой обстановке и отточили свои навыки.

В 2014 году Киев бросил армию против горстки практически безоружных людей, и все это закончилось для ВСУ печально. Сейчас воевать придется против армии, обладающей полноценным вооружением – результаты будут носить катастрофический характер. Скорее всего, украинская армия завязнет еще на линии разграничения, а потом начнут подтягиваться добровольцы, а может быть даже «отпускники». И вслед за новым котлом последует утрата какого-то населенного пункта.

В Киеве сидят негодяи, но отнюдь не дураки. Националисты, которые уже либо упокоились, либо ожирели, интегрировавшись в бизнес и политику – тоже едва ли жаждут идти в новый котел. В общем, дураков – нет.

Все это, разумеется, отнюдь не повод для того, чтобы расслабиться. В отдельных точках боевые действия не прекращаются и, если слишком уж вольготно себя вести, можно запросто спровоцировать противника на активизацию, что, как минимум, чревато потерями в людях и технике.

К сожалению, за годы относительного затишья начала появляться каста орденоносных «пиджаков» и кабинетных героев, а также супер-солдат, никогда не выезжавших за пределы Донецка и Луганска. Явление закономерное, но крайне вредоносное, потому что, пока одни месяц через месяц находятся на передовой, кабинетные монстры присасываются к теплым должностям и финансовым потокам, и приносят массу вреда…

Нажитое за эти годы несложно нивелировать – достаточно дать полноту власти героям неведомых фронтов. Они и армейское имущество по ветру пустят, и людей распугают. Поэтому, безусловно, для поддержания боеспособности нужен периодический аудит и репрессии.

Потому что даже если Украина больше никогда не пойдет вперед, может наступить момент, когда вперед нужно будет идти Новороссии. Это будет непросто, и к этому нужно быть готовым.