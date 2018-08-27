Дураков служить в ВСУ становится меньше с каждым днём

27.08.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия продолжает испытывать сильнейшую нехватку кадров.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«Штабом «ООС» поставлена задача вывести с передовых позиций всех прикомандированных к бригаде военнослужащих и оставить на взводных опорных пунктах только штатных боевиков. Выведенных в тыл военнослужащих ВСУ, демонстрировавших ранее неподчинение, в последующем планируется отправить для службы в другие соединения и части ВСУ в зоне «ООС». Таким образом, укомплектованность бригады опять снизится до критических 57%, а на отдельных участках на передовой в зоне ответственности бригады останется по 3-4 человека, вместо необходимых 10-12», – сообщил Даниил Безсонов.

Он выразил сомнение, что президент Украины Пётр Порошенко способен признать и решить эту проблему в ближайшее время.

«Интересно, что об этом вчера Порошенко рассказывал иностранным дипломатам в Авдеевке? – сыронизировал Безсонов. – Скорее всего, то, что украинская армия настолько сильна, что может быть даже в половину сокращена, без ущерба для обороноспособности? Или всё-таки рассказал правду, что дураков служить в ВСУ всё меньше с каждым днём?» – добавил в заключение представитель оборонного ведомства.