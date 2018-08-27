27.08.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Мобилизация, Общество, Украина

Дураков служить в ВСУ становится меньше с каждым днём



Украинская армия продолжает испытывать сильнейшую нехватку кадров.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Штабом «ООС» поставлена задача вывести с передовых позиций всех прикомандированных к бригаде военнослужащих и оставить на взводных опорных пунктах только штатных боевиков. Выведенных в тыл военнослужащих ВСУ, демонстрировавших ранее неподчинение, в последующем планируется отправить для службы в другие соединения и части ВСУ в зоне «ООС». Таким образом, укомплектованность бригады опять снизится до критических 57%, а на отдельных участках на передовой в зоне ответственности бригады останется по 3-4 человека, вместо необходимых 10-12», – сообщил Даниил Безсонов.

Он выразил сомнение, что президент Украины Пётр Порошенко способен признать и решить эту проблему в ближайшее время.

«Интересно, что об этом вчера Порошенко рассказывал иностранным дипломатам в Авдеевке? – сыронизировал Безсонов. – Скорее всего, то, что украинская армия настолько сильна, что может быть даже в половину сокращена, без ущерба для обороноспособности? Или всё-таки рассказал правду, что дураков служить в ВСУ всё меньше с каждым днём?» – добавил в заключение представитель оборонного ведомства.

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