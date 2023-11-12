«Дурку уже вызвали в свинарник?»: молдавские соцсети возмущаются шутке экс-генпрокурора Украины
«С такими «друзьями» и врагов не надо». Так отреагировал молдавский сегмент сети Телеграм на экстравагантное заявление бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна, возмутившегося, почему Украину в процессе переговоров с ЕС о вступлении поместили в единый пакет с Молдовой, и в шутку предложившего «захватить Молдову за 36 часов и вступить в ЕС единой Украинской республикой».
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«Почему нас надо привязывать к Молдавии? У них что, война, блин, у этой Молдавии? Вы же понимаете, для чего привязали Молдавию. Молдавию привязали с одной только целью: что если, в Украине все будет чики-факи, как говорят блатные, и будет всё выполнено, то молдаване что-то якобы не доделают. И скажут нам: «Мы же не можем вас отдельно поставить, вы же у нас в плане с Молдавией».
Так мы как на Молдавию можем подействовать, ребята? Зачем вы нас привязали к ней? Давайте объявим войну Молдавии, возьмем в плен их всех, и пойдём вместе в Евросоюз. У нас сейчас такая армия, что мы можем присоединить Молдавию к Украине за 36 часов. Понимаете? И тогда мы все вместе пойдём в Евросоюз. И будет одна большая Украинская республика.
Я шучу, конечно. Но нельзя нас привязывать к стране, на которую мы повлиять не можем. Это же игра с нами!» – заявил Пискун.
«Посла Украины уже вызвали в МИДЕИ?» – отреагировал на это скандальное заявление молдавский журналист Дмитрий Чубашенко.
Телеграм-канал «Гагаузская Республика» отреагировал куда грубее: «Дурку уже вызвали в свинарник?».
Другой канал, WTF Moldova, констатирует: «С такими «друзьями» и врагов не надо. Сожрут и не поперхнутся».
Впрочем, Дмитрий Чубашенко признал, что в шутке Пискуна есть доля истины:
«Я думаю, что украинская армия за 36 часов до Прута может дойти очень легко. Это к вопросу, от кого наша армия может защититься».
Спасибо!
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