Дурная репутация Министра культуры Ткаченко гармонично дополняет имидж команды Зеленского – Лукаш

04.06.2020, Киев, Игорь Петров

Новый Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко известен разжиганием ненависти на посту генерального директора группы 1+1 медиа, авторством законопроекта о медиа, ограничивающего свободу слова, и махинациями вокруг Одесской киностудии.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ткаченко – отличная замена Бородянскому. Хрен редьки на слаще. Канал «1+1» за последние годы превратился в украинское «радио тысячи холмов», разжигающее ненависть. Это канал лживых и злобных новостей. И вот его руководитель идет зачем-то руководить культурой.

Чем мы его запомнили? Тем, что он – один из авторов законов о медиа, где он вводил невероятные, драконовские полномочия для Нацрады, где он рассказывал, как нам всем замолчать, и даже предлагал создать реестр лиц, создающих угрозу медиапространству Украины. И теперь этот человек возглавит наше Министерство культуры.

Свою работу в парламенте он начал не с замены членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а с похищения Одесской киностудии. Его первая бурная деятельность была связана именно с Одесской киностудией.

А сейчас в каждом уважаемом СМИ находится письмо гильдии кинематографистов Одессы, где они называют его фальсификатором, человеком, который подделал документы. Я считаю, что человек с подобной репутацией гармонично дополняет команду Зеленского», – подытожила Елена Лукаш.