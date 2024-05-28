Дурной пример заразителен. Латвия вслед за Эстонией депортировала первую группу россиян.

Как сообщил министр внутренних дел лимитрофа Рихард Козловскис, управление по делам гражданства и миграции (PMLP) Латвии выдало распоряжения о выезде 34 гражданам России, которые не выполнили требования для получения вида на жительство (ВНЖ) в соответствии с поправками к закону об иммиграции.

«На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли. <…> Предполагаю, что в конце концов, может быть, оно и будет, но я вижу, что люди, которые понимают, что это была не шутка и что нормативные требования реальны, до физического выдворения не доводят, а ищут способ покинуть страну самостоятельно», — пригрозил Козловскис в эфире местного TV3.

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Министр уточнил, что всего погранслужба проверила 800 россиян, которые не подали документы на продление ВНЖ, из них 600 выехали из Латвии. Еще более 100 людей в их домах не обнаружили, их местонахождение не установлено, информации о том, что они покинули страну, нет.

В соответствии с обновленной редакцией закона об иммиграции, постоянный ВНЖ для граждан России в Латвии истек 2 сентября прошлого года. Для продолжения пребывания в стране необходимо получить статус постоянного жителя Евросоюза. Для этого нужно сдать экзамен по латышскому языку на уровень от А2 и выше, а также предоставить справку о доходах. От теста освобождены люди старше 75 лет. Новые правила коснулись 25 000 человек и уже были названы правозащитниками антидемократическими.

После того как 61% россиян, записавшихся на экзамен по языку, его провалили, власти лимитрофа продлили срок сдачи на два года, однако такие лица должны были обратиться за предоставлением временного вида на жительство. В декабре прошлого года глава PMLP Майра Розе сообщила что этого не сделали более тысячи латвийских россиян.