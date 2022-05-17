Дурной знак отменяется? В Киеве начали спасать 400-летнее сакральное дерево Петра Могилы

17.05.2022  08:24 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Местная власть, Общество, Происшествия, Украина, Экология
Новости Украины

В Киеве начали «лечить» 400-летнюю липу Петра Могилы, которая была повреждена во время урагана 12 мая. Об этом сообщает городское предприятие «Киевзеленстрой» в соцсети.

«Сегодня начали лечить липу Петра Могилы. Работы масштабные, поэтому это может затянуться на несколько дней», – говорится в сообщении.

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Напомним, 12 мая во время урагана отломилась часть ствола 400-летней липы Петра Могилы – дерева, считающегося в Киеве сакральным. Некоторыми блогерами в соцсетях это происществие было воспринято, как дурное предзнаменование, о чем писал ПолитНавигатор.

Киевский биолог Игорь Сингер заявил, что причиной стал анатомический порок развития ствола (врастающая кора) и стволовые инфекции, которые распространились в дереве вследствие врастания внутрь опоры, установленной примерно 20 лет назад.

По словам специалиста, «в первую очередь нужно очистить рану, образовавшуюся на изломе дерева. После механической обработки ее следует обработать фунгицидом, устроить пассивный дренаж раны и наложить сетку на отверстие, чтобы туда не попадал мусор и не приводило к гниению древесины.

Следующий шаг – санитарная разгрузочная обрезка ветвей, чтобы липа могла держать равновесие. После этого установят временную опору, которая будет поддерживать тяжелые ветви. Позже ее уберут, а дерево зафиксируют с помощью специально разработанной системы динамического каблинга», – раьясняет биолог.

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