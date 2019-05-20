Дурной знак: Падение на инаугурации Зеленского

20.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Президентов Украины не перестают сопровождать плохие знаки на церемониях инаугурации. Если перед Виктором Януковичем в свое время захлопнулась дверь Верховной Рады, а перед Петром Порошенко упал солдат почетного караула, то сегодня на инаугурации Владимира Зеленского несший его удостоверение караульный уронил документы с подушечки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удостоверение Зеленскому вручила приводившая его к присяге глава ЦИК Татьяна Слипачук. После этого новые президент взял его в руки, рассмотрел и положил на красную подушку, которую нес караульный, откуда в итоге документ и упал.

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Отметим, что приметы о дурных предзнаменованиях на инаугурации украинских президентов можно считать оправдавшимися. Янукович, перед которым закрылись двери, оказался свергнут, несмотря на письменные договоренности с оппозицией при гарантии стран Запада. А времена президентства Порошенко, возле которого упал солдат на инаугурации, обернулись самыми масштабными человеческими потерями украинской армии за все время т.н. независимости.