Дуров поплатился за попытку быть нейтральным – Арестович

Анатолий Лапин.  
27.08.2024 15:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Россия, Украина


Задержанный во Франции бизнесмен и собственник мессенджера Telegram Павел Дуров интересен спецслужбам как человек, контролирующий крупнейший русскоязычный ресурс.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержанный во Франции бизнесмен и собственник мессенджера Telegram Павел Дуров интересен спецслужбам как человек,...

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«Как он туда попал? Я думаю, что он просто летел поговорить на договоренную встречу, а там внезапно задержали. Так получилось, так часто бывает. Но мне кажется, что не без американцев… Могу сказать следующее — идет война, и в этой войне всегда нужно занимать определенную сторону. Иллюзии, что можно находиться над войной, возможны, но, если ты частное лицо и зовешься Цветик.

А человеку, который держит мессенджер, которым пользуется миллиард человек, невозможно быть нейтральным. И во всех странах, во все времена крупные бизнесмены должны выбрать, – они будут работать с одной стороной или с другой… Может ли человек в современном мире, держащий мессенджер на миллиард пользователей, да еще преимущественно русскоязычное пространство, то есть пространство, где сейчас происходят боевые действия не на жизнь, а на смерть, оставаться нейтральным? Ну, тут же степень нейтральности, он же не обязан всех сдавать, но то, что он не может общаться с правосудием и вообще игнорировать его, – это доказанный факт», – заявил Арестович.

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