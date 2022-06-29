Душанбе отказывается от многовекторной политики в пользу сотрудничества с Москвой

Во вторник 28 июня с однодневным рабочим визитом в столицу Таджикистана для переговоров прибыл президент России Владимир Путин. Эта встреча с президентом РТ Эмомали Рахмоном имеет большое значение в деле сохранения стабильности в республике и в регионе в целом.

Еще 16 мая во время саммита ОДКБ в Москве президенты двух стран провели предварительную встречу и обсудили торгово-экономические отношения двух стран, а также обговорили повестку уже нынешних переговоров, договорившись еще раз увидеться уже в Душанбе. Поэтому перед саммитом глав прикаспийских государств, который состоится в среду в столице Туркмении, Владимир Путин и приехал в Таджикистан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Официальная часть мероприятия, конечно касалась вопросов сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной, миграционной и других сферах, о чём изначально и было объявлено пресс-службой президента РФ, но за закрытыми дверями наверняка обсуждалась более насыщенная тематика.

Конечно, на публику Эмомали Рахмон назвал Россию важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана и указал на «высокую динамику развития» сотрудничества двух государств, но в реальности ситуация далека от идиллии, несмотря на строительство пяти русских школ. И связана она с многовекторной политикой правящей семьи РТ, которая уже привела к серьезным противоречиям в регионе.

Дело в том, что, как и его коллеги по бывшим советским среднеазиатским республикам Эмомали Рахмон пытался последние годы усидеть сразу на нескольких стульях.

Так, беря кредиты у Китая и запуская компании из Поднебесной, которые проводит строительство стратегических дорог и инфраструктуры, таджикская элита расплачивается рудниками и долями в добыче полезных ископаемых, а в отношениях с США рассчитывал на перевооружение и помощь в деле военного противостояния с Талибаном.

И ситуация резко обострилась после ухода американских войск из Афганистана, когда к власти в Кабуле пришли талибы, а Душанбе, в свою очередь активно стал поддерживать вожаков Северного Альянса и «сопротивление» в Панджшерском ущелье. Благо, что оно заселено в основном этническими таджиками, а Рахмон предоставил свою территорию для эвакуации бывших военнослужащих павшего проамериканского режима и предоставил вооружение и даже ударную авиацию.

Дело доходило до комичных случаев в начале сентября прошлого года, когда таджикская авиация бомбила порядки талибов, а пакистанская авиация в свою очередь оказывала воздушную поддержку наступающим войскам движения против частей Северного Альянса. Известно также, что в отличие от всех других республик ЦА, Душанбе отказался признавать правительство в Кабуле, требуя включения в него представителей таджикской диаспоры, а вернее членов проамериканского Северного альянса.

Именно с этого момента от США как из рога изобилия на правящую элиту РТ полился дождь золотых обещаний, и было обеспечено перевооружение подразделений безопасности на границе с Афганистаном.

Более того, по сообщениям СМИ в октябре прошлого года одновременно в Вашингтоне и в Душанбе были созданы представительства Фронта национального сопротивления Афганистана, в который переименовался Северный альянс.

Примечательно, что Вашингтону удалось уговорить и Ташкент в мае уже этого года отказать Кабулу в передаче авиационной техники бывшей проамериканской афганской армии. В итоге она может оказаться затем в руках участников «фронта» или с аэродромов Таджикистана и Узбекистана оказывать им воздушную поддержку против талибов, развивая гражданскую войну в Афганистане.

Ахмад Шах Масуд младший, лидер сопротивления в Северном Афганистане.

Ситуация ведет к угрозе прямого конфликта между талибами и вооруженными силами Таджикистана, что может втянуть в войну уже и силы ОДКБ, так как страны альянса обязались сохранять границы и территориальную целостность РТ от внешних покушений. Прямое официальное и неофициальное вмешательство Москвы и Пекина, имеющих влияние на талибов, отодвинуло опасность, но нет никаких гарантий, что новые провокации американцев и их пособников не приведут к подобному сценарию.

Но в Душанбе явно просчитались в своих планах строительства «Великого Таджикистана», так как ситуация в отличие от 90-х резко изменилась, и таджики уже отнюдь сейчас не единое целое и не являются сейчас стабильной базой для бывшего Северного альянса, дискредитированного связью с американцами и ЦРУ, повальной коррупцией и наркоторговлей. Тем более, что среди талибов появились свои таджикские формирования.

Проблема еще и в том, что Россия поддерживает или во всяком случае признаёт власть талибов и ведет с ними не только переговоры, но и наращивает сотрудничество, что показал недавний визит официальной делегации правительства Афганистана на экономический форум в Санкт-Петербург.

Накануне российские журналисты перестали называть Талибан запрещенным незаконным объединением.

И тут еще для Эмомали Рахмона в мае этого года грянул новый гром в виде восстания в мятежном Памире – Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

Местные горные таджики-шииты выступили против произвола чиновников, нищеты и бесправия. Ранее президент РТ обвинял Иран в поддержке оппозиционных движений в этом регионе, затем версия поменялась и официально власти считают, что теперь Запад стоит за прошедшими массовыми беспорядками.

Очевидно, что сам режим Рахмона попал в тяжёлую ситуацию, когда его выживаемость теперь зависит во многом от позиции Москвы. Плюс страна сейчас оказалась в социально-экономическом кризисе и правящая элита вовсе не заинтересована в том, чтобы миллионы таджиков вдруг вернулись из России на родину, создавая массовый резерв для внутренней оппозиции.

Положение становится еще более критическим, если понять, что Эмомали Рахмон намерен провернуть то, что недавно осуществил его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов, а именно посадить на трон своего сына – Рустама.

Сейчас он пока является главой сената РТ, но его позиции не безупречны, если такой транзит не устроит Москву.

Поэтому отец старается показать лояльность Кремлю и пойти на ряд уступок ради того, чтобы обеспечить сыну и наследнику максимально безопасное правление в будущем. Естественно, в этом ему необходимо расправиться с памирскими мятежниками и внутренней оппозицией, что без поддержки России осуществит быстро не получится.

Видимо вокруг этих тем и велись разговоры за закрытыми дверями между президентами России и Таджикистана. И сейчас появляется благоприятная возможность для Москвы требовать от Эмомали Рахмона отказаться от проведения гибельной многовекторной политики, ведущей страну к катастрофе и к отказу от осуществления американских планов в Афганистане.

То есть речь идет о примирении официального Душанбе с нынешним Кабулом, о признании правительства талибов, о прекращении военной и политической поддержки Фронта национального сопротивления, поддерживаемого Вашингтоном, о перекрытии каналов наркотрафика, о полном следовании курсу на укрепление ОДКБ.

Сейчас есть и реальный шанс продавить руководство Таджикистана и на вхождение в ЕАЭС, хотя ранее Эмомали Рахмон упорно отказывался от подобных постоянных предложений, предпочитая сотрудничать одновременно с Россией, Китаем и Западом.

Теперь такого пространства для маневра у президента РТ и его семьи уже нет и им придётся выбирать условно между Москвой и Вашингтоном.

Увильнуть теперь им не даст и Пекин, так как он кровно заинтересован в прекращении гражданской войны в Афганистане, где у него сейчас появились кровные экономические интересы, строятся новые транспортные маршруты и осваиваются месторождения. Таким образом талибы удачно встраиваются в проект «Большой Евразии», и хочет того сейчас Душанбе или нет, ему придётся с этим смириться.

Соответственно, мы сейчас и наблюдаем купирование Владимиром Путиным потенциальной угрозы на юге, когда очаги проамериканских повстанцев будут наконец-то окончательно изолированы на севере Афганистана, а правящая элита Таджикистана будет образумлена, в результате чего возможно удастся избежать внутреннего взрыва в этой республике.