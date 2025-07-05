«Душевнобольной с фобией забвения» – МИД РФ о рвении Зеленского встретиться с Путиным

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Зеленский так рьяно настаивает на встрече с Владимиром Путиным, рассчитывая доказать свою легитимность, которая давно утрачена.

Об этом в интервью «Первому Севастопольскому» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно поэтому, потому что ему не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий. Второй момент, он безумно боится, что о нём забудут, что он будет не нужен Западу, что Запад каким-то образом его отодвинет. Вы же видите, что он не отходит от микрофона, он, по-моему, уже спит с веб-камерой, даёт эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках, вплоть до выставки картин или вручения каких-то кинематографических премий – ему нужна любая возможность, лишь бы только быть в эфире», – сказала Захарова.