«Душевнобольной с фобией забвения» – МИД РФ о рвении Зеленского встретиться с Путиным

Максим Столяров.  
05.07.2025 22:02
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Зеленский так рьяно настаивает на встрече с Владимиром Путиным, рассчитывая доказать свою легитимность, которая давно утрачена.

Об этом в интервью «Первому Севастопольскому» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский так рьяно настаивает на встрече с Владимиром Путиным, рассчитывая доказать свою легитимность, которая...

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«Именно поэтому, потому что ему не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий.

Второй момент, он безумно боится, что о нём забудут, что он будет не нужен Западу, что Запад каким-то образом его отодвинет.

Вы же видите, что он не отходит от микрофона, он, по-моему, уже спит с веб-камерой, даёт эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках, вплоть до выставки картин или вручения каких-то кинематографических премий – ему нужна любая возможность, лишь бы только быть в эфире», – сказала Захарова.

«Здесь две составные части. С одной стороны, чудовищная боязнь быть преданным забвению, а второй момент – это просто личностные настройки уже такого характера душевной болезни», – добавила представитель министерства.

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