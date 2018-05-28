28.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова
  1 391 просмотров
Криминал, Украина

Душили и выдавливали глаза! – украинские нацики жалуются на полицию Киева


Украинские националисты, участвовавшие вчера в погроме кавказской лавки на рынке «Лесной» в Киеве, посетовали, что столичная полиция проводила задержание слишком жестко.

Соответствующее видео у себя на странице в «Facebook» разместил один из погромщиков Кирилл Яковлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Удушение – это не законно. На каком основании вы это делаете? Удушение зафиксировано на камеру. Ребята, что ж вы делаете? Новая полиция! И после этого вы удивляетесь, почему вас так не любят?  На каком основании происходит задержание и почему применялось удушение? Это что – ММА – или что?   Вообще все пацаны модельной внешности, фитнесом занимаются, очень хорошие. Я не знаю, что сделали те ребята, но то, что делаете вы сейчас, это беспредел. Форменный», – так Яковлев комментировал съемку момента задержания своих «побратимов» полицией.

На видео попал момент, когда полицейский пытался усмирить особо буйного националиста.

«Подожди, куда ты ему пальцы в глаза-то? На камеру всё зафиксировано!», – тут же закричал оператор.

В описании под видео блогер заявил, что всех врагов украинской нации в обязательном порядке надо наказывать:

«Нужна ваша помощь! Необходимо максимально распространить это видео и опознать мусоров. Вчера во время задержания ребят… шакалы их душили и выдавливали глаза! Всех врагов украинской нации надо записывать и наказывать. Мы победим. Слава Украине!», – написал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть