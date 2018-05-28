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Душили и выдавливали глаза! – украинские нацики жалуются на полицию Киева
Украинские националисты, участвовавшие вчера в погроме кавказской лавки на рынке «Лесной» в Киеве, посетовали, что столичная полиция проводила задержание слишком жестко.
Соответствующее видео у себя на странице в «Facebook» разместил один из погромщиков Кирилл Яковлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Удушение – это не законно. На каком основании вы это делаете? Удушение зафиксировано на камеру. Ребята, что ж вы делаете? Новая полиция! И после этого вы удивляетесь, почему вас так не любят? На каком основании происходит задержание и почему применялось удушение? Это что – ММА – или что? Вообще все пацаны модельной внешности, фитнесом занимаются, очень хорошие. Я не знаю, что сделали те ребята, но то, что делаете вы сейчас, это беспредел. Форменный», – так Яковлев комментировал съемку момента задержания своих «побратимов» полицией.
На видео попал момент, когда полицейский пытался усмирить особо буйного националиста.
«Подожди, куда ты ему пальцы в глаза-то? На камеру всё зафиксировано!», – тут же закричал оператор.
В описании под видео блогер заявил, что всех врагов украинской нации в обязательном порядке надо наказывать:
«Нужна ваша помощь! Необходимо максимально распространить это видео и опознать мусоров. Вчера во время задержания ребят… шакалы их душили и выдавливали глаза! Всех врагов украинской нации надо записывать и наказывать. Мы победим. Слава Украине!», – написал он.
Спасибо!
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