Дутый пиар: Владимиров о вмешательстве Рогозина в полемику Пригожина и Стрелкова

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Комментарии экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в адрес полемики Евгения Пригожина и Игоря Стрелкова (Гиркина) смехотворны и вызывают лишь презрение, так как не подкреплены какими-либо реальными действиями. Об этом заявил глава патриотического центра «Ленинградский доброволец» и член комитета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленобласти Герман Владимиров.

«Это вообще смех, да и только. В последний раз я так смеялся, когда Джигурде в ДНР паспорт выдали. Ну честно скажу, вот этот-то уж тип молчал бы вообще. Весь этот дутый пиар, все эти острые словечки, высказывания, основанные просто, реально на пустом месте, кроме презрения ничего не вызывают», — заявил Владимиров.

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Ранее петербургский бизнесмен предложил бывшему министру обороны ДНР продемонстрировать навыки и таланты в рамках СВО в составе «музыкантов». Предприниматель пригласил Гиркина на встречу с представителями организациями в ЛНР для более предметных переговоров относительно возможной должности и круга обязанностей.

Однако Стрелков, который активно критиковал руководство ЧВК «Вагнер» за якобы провальную тактику под Бахмутом, от приглашения отказался. На личной странице в социальных сетях он потребовал официальный документ с обращением и настоял на проведении обсуждения в другом месте.

Позднее в полемику Пригожина и Гиркина вмешался экс-глава Роскосмоса Рогозин. В личном Telegram-канале «РОГОZИН» он призвал бывшего министра обороны ДНР прекратить рассуждать о боевых действиях и отправиться принимать в них непосредственное участие:

«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперед, бро».

Глава патриотического центра «Ленинградский доброволец» считает, что Рогозин лишь попытался напомнить о себе в контексте громкого публичного конфликта. Однако, по мнению члена комитета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленобласти, экс-глава Роскосмоса сам не сделал ничего значительного в рамках СВО.