Два боевых брата из Угледара прошли по Крыму «Дорогами освободителей»

В ежегодной акции «Дорогами освободителей», которая проходит в апреле по городам Крыма к годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в этом году участвовал боец из зоны СВО и братья из Угледара.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил руководитель первичного отделения ДОСААФ России в Ялте Антон Глухарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Реконструкторы идут по пути Крымской наступательной операции от Керчи до Севастополя, в форме военных лет и с макетами оружия. В этом году в проекте приняли участие 18 человек. Среди них участник СВО, который был в первых рядах конструкторов марш-броска, и успел послужить в действующей армии.

«Скорее, в этом походе, уже во втором, он вдохновлял своим примером участников, потому что он был живым олицетворением тех самых солдат, тех самых молодых ребят, которые освобождали не просто Крым, которые сражались за весь мир, – отметил Глухарёв. – То есть мы привыкли к тому, что ветеран – это пожилой человек, который просто покрыт медалями и наградами, плохо ходит и плохо говорит. Нам в Ялте повезло, что у нас есть Анатолий Яковлевич Медведь, но, для понимания, во всех городах, которые мы прошли, не было ни одного ветерана на Дне освобождения, мы не увидели ни одного. Это говорит о том, что их осталось настолько мало, что они даже не выходят к праздничной дате. А наш замечательный Саня был тем передаточным звеном, который объединил ветеранов того времени, потому что они боролись с абсолютно тем же самым, и сам фактически стал ветераном. То есть он перехватил, как и те бойцы, которые сейчас на передовой сражаются, это знамя Победы, оно не упало. Он со специальной военной операции вернулся с двумя медалями «За отвагу». Даже в годы Великой Отечественной войны одну медаль «За отвагу» получить было тяжело, а он вернулся с двумя, дважды отважный человек».

Двое братьев из Угледара присоединились к акции после того, как увидели реконструкторов в Ялте.

«Ровно год назад во время прошлого похода к нам в Ялту приехала семья беженцев из Угледара после начала специальной военной операции. Среди них – двое братьев, которые увидели нас на набережной, мы как раз возвращались с этого похода и захотели к нам попасть, – Мы для них были теми, кем хотели себе показать – воинами Великой Отечественной войны, которые сошли с портретов «Бессмертного полка». Они достаточно быстро меня нашли, Александр и Тихон Шелеповы из Угледара. Ребята полностью влились в наш коллектив, участвуют во всех мероприятиях и их можно увидеть в знамённой группе во всех исторических мероприятиях. В этом походе старший брат командовал одним из отделений и благодаря своим организаторским качествам наконец-то научил ребят петь фронтовые песни», – подчеркнул Глухарёв.

Несмотря на отмену праздничных мероприятий и шествия, 9 мая участники акции «Дорогами освободителей» выйдут на набережную Ялты, чтобы поднять красное знамя Победы и спеть фронтовую «Катюшу».

В следующем году в честь 80-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков поход «Дорогами освободителей» пойдет двумя маршрутами, как проходила операция по освобождению Крыма – из Керчи вдоль побережья Черного моря и с севера через Красноперекопск и Армянск в центр полуострова.