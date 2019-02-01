Два боевых майданных индюка устроили феерическую грызню

01.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов пристыдил экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко (возглавлявшим ведомство во времена Виктора Ющенко и войны 2008 года) за то, что тот не поехал на фронт с началом боевых действий на Донбассе, а появился в регионе только в 2018-м, да и то – далеко от «передка».

Об этом Турчинов пишет на своем сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кандидат на президентскую должность Гриценко на вопрос, почему он как кадровый офицер не пошел защищать страну в драматические времена 2014 года, когда решалась судьба нашего государства, не смог придумать ни одного хотя бы приличного, оправдания. Этот «герой фейсбука» решился заехать на безопасное расстояние от эпицентров противостояния на Донбассе только в более-менее спокойном 2018 году, чтобы сделать фотосессию для своей избирательной кампании», – утверждает секретарь Совбеза.

«Я много лет знаю Гриценко, и могу привести множество фактов, доказывающих его трусость, лживость и пустое позерство. Зная об этом, он по каждому случаю рассказывает о своих мечтах меня расстрелять или хотя бы посадить. К сожалению, многие люди продолжают верить лжи, завернутой в яркую обертку грязных популистов, в частности, таких, как этот «герой», – продолжает он разоблачать бывшего подельника по Евромайдану.

Ранее Гриценко заявил, что все люди, включая Турчинова и Наливайченко, допустившие потерю Крыма, а также ответственные за провал АТО должны пойти под суд.