Два болезненных щелчка по носу Пашиняна

22.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

Новый день 21 мая принёс очередную порцию разочарований для неудачливого майдан-диктатора Никола Пашиняна, получившего в дополнение к сорванному путчу против судебной системы Армении ещё два болезненных щелчка по носу.

Во-первых, ереванский суд общей юрисдикции, выпустивший намедни из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, приостановил производство по делу «1 марта», передав его на рассмотрение в Конституционный суд республики.

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Во-вторых, Парламентская ассамблея Совета Европы отреагировала массовыми критическими замечаниями на блокировки судов сторонниками Пашиняна и громкие заявления премьера, призвавшего «реформировать судебную систему республики» с одновременным вводом мутноватого «переходного периода».

Но обо всём по порядку.

20 мая стало известно, что ереванский суд первой инстанции приостановил производство по делу «1 марта», по которому проходят Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян, направив его в Конституционный суд. Рассмотрение дела в Конституционном суде может занять около двух месяцев.

Фигуранты дела “1 марта”

Эксперты не склонны считать решение суда общей юрисдикции неким «хитрым планом». По их мнению, статья 300.1 УК республики (свержение конституционного строя), по которой обвиняются Кочарян и остальные (кроме Геворкяна), слишком размытая. И суд в данном случае с помощью Конституционного суда хочет разобраться с невнятными формулировками.

Если Конституционный суд признает статью 300.1 УК не соответствующей нормам Основного закона, – а такая вероятность существует, то уголовное дело против экс-президента по обвинению в свержении конституционного строя будет прекращено. Если же КС посчитает данную статью соответствующей Основному закону, то для суда первой инстанции это станет руководством к действию на радость Пашиняну.

Здание Конституционного суда Армении

Адвокаты Кочаряна в свою очередь настроены на победу и заявляют, что их цель – полное оправдание подзащитного.

Теперь о реакции ПАСЕ на выходку Пашиняна по уличному блокированию работы судов.

«Политически заинтересованные стороны должны воздерживаться от действий и заявлений, которые могут быть восприняты как оказание давления на судебную систему», – говорится в заявлении содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Армении Юлии Левочкиной (Украина ) и Андрея Ширцеля (Словения), опубликованном на сайте организации, после того, как 19 мая премьер-министр Пашинян призвал граждан блокировать входы и выходы зданий судов.

В заявлении подчёркивается, что призыв к незаконным действиям прозвучал после того, как судья принял решение об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Безусловно, ситуация носит анекдотический характер, поскольку ПАСЕ давно и заслуженно имеет репутацию никчёмного и склочного кружка пустолаек, да и на критику Пашиняна украинским наблюдателем, у которого в собственном доме толпы нацистов прессуют судей, так и хочется ответить: «врачу, исцелися сам».

Юлия Левочкина – сестра того самого Сергея Левочкина, которому приписывали организацию первого этапа Евромайдана

Тем не менее, окрик из ПАСЕ, несмотря на его декларативность, должен стать неприятным сюрпризом для Пашиняна и его команды, поставивших во главу угла своей политики «европейский вектор развития Армении».

Следует отметить, что в стандартных нотациях, зачитанных ПАСЕ Пашиняну, в которых говорится о «верховенстве права и независимости судов», содержится фраза, одобряющая «глубокие судебные реформы», «борьбу с коррупцией» в Армении и применение «хирургических методов», если только эти меры будут проводиться в тесном взаимодействии с Советом Европы.

В общем, создаётся впечатление, что Пашиняна щёлкнули по носу только для того, чтобы он действовал не столь грубо, давая основания обвинять его в бонапартизме и диктаторских замашках.

«Мягше надобно работать, тщательнее, с подходами», – как бы намекают европейские «доброжелатели» неискушённому в подковёрных интригах и упорно действующему нахрапом главе майданного режима Армении.

Как бы в подтверждение этих слов, ближе к вечеру, появилось заявление еврокомиссара по расширению и политике соседства Йоханнеса Хана с готовностью «продолжать сотрудничество с Арменией и оказывать ей поддержку посредством политического диалога, финансовой и технической помощи, чтобы поддержать амбициозные реформы правительства Армении».

Полиция наблюдает за блокированием работы суда в Армении

Также отчётливо слышится бормотание «правозащитников», недовольных, что «реформа» судебной системы Армении однократным майданным набегом не принесла результатов. «Правозащитники» огорчены, что судьи ни юридическим, ни другим иным способом не могут быть уволены с работы. «Правозащитники» убеждены, что с судьями должна была по-тихому разобраться Служба национальной безопасности, «и это можно было сделать раньше, не доводя дело до скандала». И вообще, «лес рубят – щепки летят».

Еврокомиссар Йоханнес Хан

Надо понимать так, что Пашинян, призывая своих сторонников выйти в понедельник на блокирование судов, действовал, не посоветовавшись с более осторожными соратниками, и теперь майданному режиму придётся перестраиваться, тратить долгие месяцы на разработку законов и брать откуда-то специалистов по «веттингу» (проверке судей). И даже – о ужас! – отказаться от привлечения улицы к политическим разборкам. Во всяком случае, не так часто впадать в соблазн использования этой затычки.

А тем временем Конституционный суд может признать статью 300.1 неконституционной – и плакала тогда вендетта Пашиняна против фигурантов дела «1 марта».

Учитывая мстительный и неугомонный характер Воваевича, в течение ближайших двух месяцев майдан-премьер придумает ещё какую-нибудь пакость. И не исключено, что более изощрённую…