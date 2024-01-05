Два британских тральщика, подаренные Украине, могут не дойти даже до Босфора

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 17:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Два британских тральщика, подаренные Украине, могут не дойти даже до Босфора.

Об этом в интервью «Радио НВ» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Два британских тральщика, подаренные Украине, могут не дойти даже до Босфора. Об этом в...

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«Что касается этих тральщиков. Если они будут доставляться своим ходом через пролив Босфор, необходимо понимать, что Россия будет чинить серьезное противодействие во время перехода. Как только эти тральщики выйдут за границы территориальных вод Великобритании могут быть разные провокации. У россиян кораблей по маршруту перехода будут очень много. В том числе, в Средиземном море пребывает несколько кораблей. Я не исключаю, что по этим тральщикам будет применено оружие во время перехода», – сказал Рыженко.

На этом месте украинский ведущий поспешил закончить интервью.

Тральщики HMS Grimsby и HMS Shoreham, переименованные в «Чернигов М310» и «Черкассы М311» входят в число 23 кораблей, которые Британия передает Украине.

Однако Турция закрыла для них доступ в черноморские проливы до окончания конфликта в соответствии с конвенцией Монтре.

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