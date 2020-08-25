Два члена альянса НАТО – на грани военного столкновения

25.08.2020, Белград, Алексей Топоров

В ответ на разработку Турцией шельфа в спорной акватории Эгейского моря Греция объявила военные учения, на что турецкая сторона среагировала симметрично.

Чтобы не допустить столкновения двух стран НАТО, к делу подключается Германия.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», глава МИД Германии – страны, председательствующей в ЕС, Хайко Маас, планирует во вторник посетить Афины, а затем Анкару. Немецкий министр хочет предпринять все возможное, чтобы уберечь Грецию и Турцию от военного столкновения, поскольку оба государства находятся буквально на волоске от этого.

Новый виток конфликта произошел после того, как в ответ на турецкое оповещение через навигационную систему НАВТЕКС о продолжении разведывательных работ на спорной территории, Греция объявила военно-морские учения к юго-востоку от Крита, которые завершатся в четверг. Причем подержать Афины в них своей авиацией намерен новый союзник Греции – Объединенные Арабские Эмираты. При этом, что характерно, маневры территориально захватывают ту часть акватории Эгейского моря, где проводит исследовательские работы небезызвестное турецкое специализированное судно «Орук Рейс»

В ответ Турция заявила, что тоже проведет военно-морские учения, в те же дни и практически в том же месте – к югу от острова Крит. Как было сказано в официальной ноте, турецкие военные будут тренироваться «вместе с союзниками», хотя на данный момент в этом регионе среди формальных союзников Анкары можно назвать только марионеточный Северный Кипр и Ливию, которой в ее нынешнем состоянии явно не до морских баталий.

Турецкие военные корабли сопровождают научно-исследовательский корабль

При этом Греция, помимо вышеупомянутых ОАЭ, уже заручилась поддержкой Египта, Франции и Израиля. Впрочем, на волне антиизраильских настроений суннитской Анкаре удалось сделать практически невозможное и заполучить в союзники Тегеран, но вряд ли иранцы готовы принимать активное участие в спровоцированных турками конфликтах, учитывая напряженные отношения между сторонами в Сирии.

Тем не менее, Турция, несмотря на то, что против нее складывается коалиция, продолжает агрессивно вторгаться в греческие территориальные воды, не признавая международные договоренности начала прошлого века.

«Греция не имеет такого особого права, – прокомментировал инициативу греков провести учения президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган. – И именно Греция теперь будет нести ответственность за малейший инцидент, который может произойти в регионе. Турция отступать не будет!».