Два депутата Госдумы проголосовали против законов об ответственности за дискредитацию армии

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Госдума РФ приняла сегодня пакет законов, согласно которым за дискредитацию и распространение фейков об участниках СВО будут взимать штраф до пяти миллионов рублей. Также наказанием за такие преступления может стать тюремный срок до 15 лет.

«Каждый солдат и офицер, независимо от того, находится он в вооруженных формированиях или добровольческих, должен понимать — ложь и клевета в его отношении будут наказаны, и он защищен законом. Это куда больше, чем изменения в Уголовный кодекс. Это в мозгах изменения… Мы должны защитить их живых и сохранить о них память, коллеги, добрую память о героях. Об этом закон», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он напомнил коллегам судьбу ветеранов, участвовавших в военной операции на территории Афганистана.

«Мы их смогли защитить? Я имею в виду «мы» — государство, общество, на тот период времени Советский Союз, партия, руководящая и направляющая. Нет! Затем конец 80-х, начало 90-х… Мы с вами прекрасно помним, когда офицеры в форме старались не находиться в общественных местах. А потом страны не стало», — сказал Володин.

За законопроекты проголосовало 336 депутатов, против двое.

Депутат от КПРФ Сергей Обухов выложил документы по голосованию, из которых следует, что против голосовали Сардана Авксентьева из «Новых людей» и Вячеслав Мархаев из КПРФ. Остальные члены этих фракций просто не голосовали.

Сегодня же депутат от фракции «Новые люди» Антон Ткачев выступил против привлечения к уголовной ответственности людей за проявление эмоций при помощи «эмодзи» в соцсетях.

«У нас на сегодняшний день, что верх абсурда, за эмоции, выраженные к тем или иным публикациям в соцсетях, людей могут просто посадить. Этот абсурд ни в коем случае не противостоит коллективному Западу и не несет за собой идеи сплочения людей для того, чтоб мы объединились и показали всему миру, что Россия – это страна свободная и имеет высокие перспективы», – сказал Ткачев.

По его словам в России уже были прецеденты, когда люди за «лайки» оказывались на скамье подсудимых.

«Мы в нашей фракции и партии считаем, что это неправильно. Более того можно неумышленно поставить сегодня лайк за счет технологий смартфонов и планшетов, прокручивая ленту новостей. За такое точно людей сажать нельзя»,- сказал Ткачев.