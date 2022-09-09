Два дня молчания о наступлении ВСУ. Правильно ли это?

Новости Украины

Традиционные брифинги Минобороны РФ уже второй день никак не затрагивают ситуацию вокруг наступления ВСУ в Харьковской области. Это происходит на фоне победных реляций украинских СМИ, сообщающих о продвижении украинской армии на десятки километров. Параллельно поступают сведения о начавшихся репрессиях в отношении пророссийских жителей территорий, захваченных ВСУ.

«ПолитНавигатор» спросил у экспертов, оправдано ли такое молчание?

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Депутат Госдумы Константин Затулин:

«В ходе военных действий бывают не только радости, но и горести, не только победы, но и вынужденная оборона и даже отступление. Все это присуще серьезным военным действиям, а эти действия идут уже полгода. Главное, чтобы мы делали выводы, и делали их вовремя. Я не обладаю всей полнотой информации, но, насколько мне известно, определенные выводы делаются. Достаточно ли их – я судить не могу. В том, что касается информационной политики, то у меня есть серьезные замечания. Мне кажется, что из лучших побуждений наши официальные СМИ пытаются поддерживать впечатление, что Россия живет в нормальном, обычном режиме – происходит Восточный экономический форум, где обсуждаются самые разные темы, самые экзотические, касающиеся экологии, природы и всего остального. Вполне вероятно, что это вызывает определенное раздражение у тех наших людей, которые в западной части нашей страны сегодня подвергаются риску как на российской территории, которая периодически подвергается обстрелам. Так и, тем более, на освобожденных территориях. Я, безусловно, особенно внимательно считаю своим долгом относиться к судьбе людей, которых мы взяли под свою опеку в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, конечно, в Донецке и Луганске. Мне кажется, что с нашей стороны не достигнуто решающего перелома в том, чтобы защитить этих людей. Если по-прежнему идет поток беженцев, обстрелы ДНР, городов и сел, если тем более, украинские вооруженные силы, снабжаемые Западом, сохраняют способность переходить на отдельных участках фронта в наступательные операции, как это было в Херсонской, так сейчас в Харьковской области. Я – категорический противник шапкозакидательства и пренебрежения, которое для некоторых наших аналитиков стало нормой в выступлениях по каналам телевидения. Я с самого начала операции говорил о том, что можно, конечно, продолжать называть ее специальной военной операцией, но то, что происходит, все больше обретает характер отечественной войны – отложенной гражданской войны после распада Советского Союза и отечественной войны за выживание и существование России как самостоятельного суверенного государства в мире, потому что мы боремся не только и не столько с Украиной, сколько с объединенными силами Запада, который поддерживает Украину. И надо относиться к этому серьезно, делать серьезные выводы и в отношении информационной пропаганды, и в отношении мобилизационных необходимостей, когда дело касается управления, слаживания, наращивания сил и всего остального».

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин:

«Наша информационная политика на протяжении всей кампании абсолютно безобразна, просто ни в какие ворота не лезет. Украина, к сожалению, в этом смысле нас полностью переигрывает. Почему так происходит – вопрос не ко мне. Нужно менять всех, кто отвечает за информационную войну, хотя, видимо, многих надо менять из тех, кто ведет собственно войну – это уже более, чем очевидно. Но в информационной компоненте без смены персоналий явно не обойтись. Какие сигналы могут получать люди, живущие на освобожденных территориях, глядя на происходящее? Плохие сигналы! Но надо понимать, что идет не спецоперация, а самая настоящая война, где возможны как победы, так и поражения. Но, если не найдется вообще никакого представления о реальности, то, чем меньше такого представления дается, тем хуже они будут ко всему относиться, в том числе, к российской власти».

Семён Уралов, политолог:

«Я исхожу из того, то все происходящее надо рассматривать в контексте когнитивной (смысловой, – ред.) войны. Это супер информационное наступление, уже очевидно, было под визит Блинкена, чтобы продемонстрировать невероятные успехи. Как с этим бороться? Только посылая позитивные сигналы в той самой когнитивной войне, то есть, успокаивая граждан и разъясняя, что происходит. Учитывая, что наши оппоненты играют в тотальный обман, то никакого иного выхода, кроме как быть максимально публичными, открытыми и конструктивными даже, если что-то складывается не так, как должно было. Об этом нужно постоянно объяснять и разъяснять».