12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Два главных направления идеологических диверсий Запада против России – это провокации против Русской Православной Церкви и извращение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета рассказал ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы попытались максимально кратко сформулировать, в чём же сила, выступающая сегодня, в том числе и против Русской Православной Церкви, видит угрозу для себя со стороны РПЦ, и пришли к следующему заключению.

Первое – это колоссальный потенциал мягкой силы в глазах местного населения западных стран Европы и США. Подкреплю простыми цифрами: в личном общении с американцем священником, родившимся в США и принявшем Православие, он сказал, что из трёх миллионов православных, проживающих сегодня в США, только половина являются представителями диаспоры – греки, болгары, сербы, русские, другая половина – полтора миллиона – это новообращённые из американцев-представителей протестантских конфессий.

Люди по разным причинам, в силу неолиберальной пропаганды, в силу того, что ряд деноминаций принимают ряд решений, не соответствующих канонам Церкви, отказываются от своей протестантской идентичности в пользу православной, так как видят в Православии преемственность Апостольского учения, что безусловно.

Те же самые процессы наблюдаются в Европе, но в Америке, как это ни удивительно, особенно явно – 50 процентов американских православных – это обращённые из других христианских деноминаций. Это (противостояние Запада Православию – ред.), с точки зрения наших оппонентов, такая оборона», – рассказал журналист.

«Если говорить о наступлении, то, конечно же, они рассматривают РПЦ, в первую очередь, как крупнейший сетевой институт, объединяющий русских людей. Ни для кого не секрет, что их основные атаки направлены на то, чтобы не было никаких валентностей и связей внутри общества и народа. Соответственно, на данный момент существуют два таких крупных института в нашем народе: первый – это, безусловно, РПЦ, второй – это Победа в Великой Отечественной войне.

Это два фактора, объединяющие подавляющее большинство населения нашей страны, и, соответственно, мы можем наблюдать, что именно по этим двум факторам регулярно с завидным постоянством происходят атаки», – добавил Андрей Афанасьев.