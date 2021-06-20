Два года «гавриловскому погрому»: Саакашисты в Тбилиси снова проклинают Россию

20.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

На центральном проспекте грузинской столицы – очередной митинг. Повсюду национальные флаги Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Рядовому прохожему, не владеющему никакой информацией, может показаться, что Грузия наконец-то достигла своей вожделенной мечты и влилась в братскую семью европейских народов, став по счету 29 страной, вступившей в Евросоюз.

Нет, это всего лишь обман зрения. Дело в том, что несколько сотен человек собрались перед зданием парламента Грузии на акцию, приуроченную ко второй годовщине событий 20-21 июня 2019 года. Напомним читателю, что тогда в Тбилиси должна была начать работу Межпарламентская ассамблея Православия, однако оно было сорвано националистами из-за того, то представитель РФ Сергей Гаврилов выступал с места спикера грузинского парламента. В этот же день в Тбилиси состоялась многотысячная антироссийская акция протеста, завершившаяся беспорядками и попыткой взятия штурмом здания парламента республики. Полиция подавила мятеж, применив спецсредства. Пострадали около 250 манифестантов, в том числе и 80 сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек потеряли глаза в результате попадания резиновых пуль в лицо. Всего за участие в беспорядках и применение силы против полиции к уголовной ответственности были привлечены около 40 демонстрантов.

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Сегодня среди участников протестной акции оказались «пострадавшие» в ходе разгона жители столицы, из уст которых вновь слышна антироссийская риторика – «Россия оккупант», «мы не забудем», «мы не простим». Как и на Украине, отодвинутые от бюджетной кормушки националисты обвиняют власть в недостаточной прозападности – якобы имеющих место заигрываниях с Россией.

«Два года назад начался процесс обрушения «Грузинской мечты», потому что захват институтов и рост российского влияния более или менее беспокоил людей, но после 20 июня это переросло в постоянный политический кризис – после того, как совершили подобный коллаборационистский акт и приняли оккупанта на самом высоком уровне, а затем искалечили людей, которые совершенно справедливо изгнали оккупанта», – заявил один из «активистов» Ника Павленишвили.

Как ранее писал «ПолитНавигатор», представители объединенной оппозиции на протяжении 7 месяцев бойкотировали результаты парламентских выборов в Грузии (которые состоялись в конце октября 2020 года), отказываясь входить в здание законодательного органа республики, трубя на каждом углу о «массовых фальсификациях и нарушениях».

К проблеме, разумеется, подключились и евросоюзные чиновники. Решением затянувшегося кризиса в Грузии стало создание документа президентом Европейского совета Шарля Мишеля, в котором Евросоюз видел компромисс между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями объединенной оппозиции. Парадокс ситуации заключается в том, что одним из пунктов данного соглашения был и закон «Об амнистии», который предусматривал освобождение так называемых политзаключенных и помилование тех, кто был задержан и осужден в 2019 году во время «гавриловоский ночи». Да уж, европейская Фемида просто отдыхает.

Но самое удивительное заключается в том, что сами националисты отвергают сценарий амнистии – они настаивают, что участники погрома и попытки государственного переворота являются не преступниками, а борцами против российского влияния, и судить нужно представителей власти. Короче говоря, если следовать бредовой логике саакашистов, то около 40 арестованных погромщиков невиновны, кристально чисты, а во всем «виновата» опять Россия.

Таким образом, сегодняшняя акция стала еще одним доказательством того, что царящий в Грузии политический кризис продолжится и в дальнейшем. Судя по безбашенному настрою представителей оппозиционного спектра, которые заинтересованы лишь в эскалации отношений с Россией, отношения между Тбилиси и Москвой продолжат пребывать в тупиковой ситуации и в дальнейшем, хотя со сменой грузинской власти был шанс на нормализацию – несмотря на запрос общества, этот шанс оказался упущен.