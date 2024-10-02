Два года набирался храбрости: Die Zeit сообщила о планах Шольца лично позвонить Путину

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Немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах ФРГ сообщает поистине сенсационную новость: после нескольких лет довольно жесткой и все более агрессивной антироссийской риторики федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы готовится впервые с начала СВО созвониться с Владимиром Путиным.

Как следует из публикации, разговор может состояться перед саммитом G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября, однако официально Берлин Москву о нем еще не запрашивал. Если созвон состоится, добавляет газета, Шольц станет первым из руководителей стран, которые активно поддерживают Украину, возобновившим прямые контакты с российским президентом.

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В последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре 2022 года, напоминает Die Zeit. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон последний раз говорили напрямую с Путиным также в начале 2022 года, после чего подобные контакты прервалсь и Запад устроил бойкот хозяину Кремля.

По данным издания, о намерении канцлера ФРГ созвониться с Путиным стало известно после того, как Путин анонсировал внесение изменений в ядерную доктрину России. 25 сентября Путин на совещании Совбеза анонсировал изменения в ядерную доктрину России. Кроме того, Россия намерена резко увеличить военные расходы: на 2025 год они запланированы на уровне 13,5 трлн рублей, или на 25% больше, чем на 2024 год, отмечает газета.

Вместе тем, пока что нет никаких прямых доказательств связи между двумя событиями и она остается лишь предположением немецких журналистов.

В той же публикации Die Zeit напоминает, что Германия и США — крупнейшие поставщики оружия Украине, На днях Белый дом анонсировал, что в середине октября в ФРГ пройдет встреча группы по Украине, в которой примут участие Владимир Зеленский и Джо Байден.

Связано ли это мероприятие с планами созвона Шольца с Путиным, и если да, то как, пока что тоже неясно.

В начале сентября канцлер Германии неожиданно для всех призвал ускорить завершение войны на Украине и начать обсуждение мирного соглашения с Россией. По его словам, российских представителей необходимо пригласить на вторую мирную конференцию по Украине, которая должна состояться до конца нынешнего года.