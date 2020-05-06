«Два года нищеты!» – в центре Киева новый протест коммерсантов

06.05.2020, Киев, Игорь Петров

Около сотни предпринимателей из разных регионов Украины собрались сегодня утром у Кабинета министров Украины, требуя ослабить карантинные ограничения и дать возможность работать малому бизнесу, а не только крупным компаниям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На автомобилях предпринимателей были наклеены желтые плакаты с надписями «Нет двойным стандартам!», «Малый бизнес – спаситель государства!», «ФОПам (сокращение от «физические лица-предприниматели», – ред.) – карантин и банкротство, олигархам – льготы и доходы!», «Отмена законов 128, 129, 367», «Карантин убивает!», «Справедливость – для всех!», «Смертность от вируса – 2%, смертность от голода – 100%», «Власть, ты с кем – большие сети или малый бизнес?». Другие плакаты с надписями похожего содержания люди держали в руках.

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Колонне автомобилей предпринимателей не дали проехать к зданию Кабмина, поэтому активисты провели митинг у стадиона «Динамо».

«Почему у нас одни люди – «в законе», «Эпицентр», «Рошен», «Новая линия», АТБ, а другие – загнаны в угол? Идет полное беззаконие, нет власти, никто не хочет слышать украинский народ, все хотят только денег. Мы требуем наши конституционные права – не более – работать, зарабатывать и жить», – заявил одни из предпринимателей.

«Сдуревшие триллионеры решили убить, замучить голодом большую часть населения. ВОЗ продлила карантин на 90 дней. То есть, его продлили навечно. НАТО объявила, что с осени начнется вторая волна. То есть, планируют два года нищеты.

Вчера мы узнали что гарант, прости Господи, издал закон, по которому можно делать медицинские опыты над людьми. То есть проводится большой преступный эксперимент против народа Украины. Не только над предпринимателями, которых вводят в нищету, над каждой украиснкой семьей», – заявила глава общественной организации «Краски жизни» Лидия Гончаренко.

Предприниматель из Херсона рассказал, как в его регионе фермеры вынуждены выбрасывать выращенный урожай.

«Перец, огурцы, редиску, капусту молодую – они все повыбрасывали! Они с февраля на карачках топили теплицы. Они не покупали своим детям конфеты и печенье, говорили, подождите немного, будете кушать конфеты и печенье. А потом перед мостом через Днепр они выкинули эти огурцы. Понимаете? Люди падали в обморок, сейчас вешаться начнут из-за того, что государство, Кабмин допустил до такого.

И поверьте – сейчас мы пришли в таком малом количестве, а завтра нас придут миллионы сюда. И этот Кабинет министров снесем. Так и будет, если не прислушаются к нам», – заявил митингующий.

Потом собравшиеся поднялись к зданию Кабмина пешком в сопровождении одного автомобиля. Несколько активистов в медицинских костюмах биологический защиты, изображая санитарно-эпидемиологическую службу, символически закрыли проход к Кабмину ленточками и повесили на них плакаты с надписями «Кабмин на карантин».