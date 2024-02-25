Два года СВО: как они отмечаются в Киеве и окрестностях

Вторая годовщина СВО в Киеве прошла под знаком всякого рода пропагандистских мероприятий, призванных возбудить в громадянах поугасший национал-патриотизм. А поугас он, надо сказать, изрядно. Посему и власти на трибунах, и их медиа-обслуга в СМИ и пабликах из кожи вон полезли, чтобы вновь его распалить.

Делалось это при помощи публикаций старых и новых фейков, «патриотических» концертов, инсталляций, школьных уроков, встреч разных «азовцев» с молодежью и прочих подобных мероприятий, отмеченных привычной ненавистью ко всему русскому. Кроме того, рой «экспертов» засыпал обывателей кучами выкладок по поводу вреда, якобы нанесенного СВО всем сферам общественной жизни – экономике, энергосистеме, культуре, сельскому хозяйству, предпринимательству и т.п. В столице и киевской агломерации на улицах и площадях установили множество билбордов с фотографиями погибших солдат ВСУ. Там возлагали цветы, пели антироссийские песни, призывали к отмщению…

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Одну из таких экспозиций устроили в центре спутника Киева – Украинки, о которой мы уже неоднократно писали. На фото были почти сплошь молодые парни. Словеса, пафосно произносившиеся там местными чиновниками, конечно, клеймили РФ. Но уже далеко не все украинцы воспринимают их на веру, и число таковых постоянно растет.

Вот, в частности, мнение одного из жителей городка, нашего давнего респондента Андрея:

«Конечно, власти тут, как говорится, под фанфары клянут Россию за гибель этих ребят. И действительно это очень страшно – посмотрите на эти лица, совсем молодые хлопчики… Я не про «азовцев» сейчас говорю, которых громче всего восхваляют как национальных героев, нет. Про обычных, простых парней, попавших в мясорубку… Но, знаете, все больше людей понимают, что настоящими виновниками их гибели являются властьпредержащие. Хабадники, агенты Госдепа, уничтожающие славян. Они отправляют ребят на передок совершенно не подготовленных, больных, без обмундирования. Даже белья нижнего иногда не выдают. И еды. За еду командиры требуют платить из собственного кармана. Не лечат раненых, не отправляют в тыл… Да ну, о чем говорить, все это подонство неописуемое… А потом пустопорожними словесами «воздают почести», пиарясь на трагедии… Потому-то все больше отказников, все больше парней готовы бежать куда угодно, лишь бы не попасть в армию и на передовую. Вон пишут, что в Тисе утопленников находят, пытавшихся за границу переплыть. Хоть в ледяную реку, лишь бы не в это «вийсько».

Действительно, паника среди призывников и их родственников, вызванная новым мобилизационным законом с людоедскими поправками, поднялась нешуточная. И не только среди них, но теперь еще и среди миллионов автомобилистов. Дело в том, что одна из поправок, предложенная МВД, предполагает создание единого реестра автомобильного транспорта для ТЦК (коммерческие территориальные центры комплектации, которые теперь вместо государственных военкоматов). И включение туда всех транспортных средств, владеют которыми частные и юридические лица. Внесенные в реестр автомобили невозможно будет ни подарить, ни продать, ни выехать на них даже за пределы области, где они зарегистрированы. Право на отчуждение хотят дать мобильным блокпостам, число коих неуклонно растет. Там планируют отбирать т/с даже без привлечения полиции, поскольку последняя побаивается мести со стороны хозяев и отказывается от предложенной «чести», ссылаясь на занятость.

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«В столице сотни тысяч владельцев авто, – обрисовывает ситуацию еще один наш давний знакомый, на сей раз русский киевлянин Иннокентий. – Многие очень напуганы. Ведь их машины могут просто так отправить на войну или отогнать на штрафплощадки, что чревато разграблением. Об этом уже и местные юристы шумят, возмущаются, говорят, что это незаконно. Да разве Зе-камарилье законы писаны?».

К этому еще можно добавить, что зеленковские «слуги народа» в Раде требуют запретить получение высшего образования для детей уклонистов. А самих детей заставляют носить в школе бейджики с надписью «Мой папа – уклонист». Так что отсутствие боевого духа у призывников отнюдь не удивительно…

Что же касается вреда, нанесенного разным сферам народного хозяйства, то Иннокентий подсчитал и систематизировал данные за минувшие два года. И сделал четкий вывод, что виновата в крахе экономики, промышленности и сельского хозяйства, падении уровня жизни населения, уничтожении культуры и в других претензиях, выдвигаемых киевской хунтой к РФ, сама эта хунта. Это она постоянно накручивает цены и тарифы, выполняя волю МВФ и набивая собственные закрома.

«Мы с женой простые пенсионеры, бывшие учителя, получаем пособие, которое получает большинство украинцев – 2000 грн ($52), – говорит Иннокентий. – То есть на двоих 4000. Сразу скажу, что если бы не сын, помогающий нам, не знаю, как выживали бы. Побирались бы, наверное, и лазили по помойкам, как лазят тысячи малоимущих… 3500 отдаем за квартиру – у нас средняя двухкомнатная «хрущевка». Вот как старикам жить на остальное, а?.. Субсидию нам не дали, потому что у нас в далеком селе старая-престарая развалившаяся хибарка, в которой мы давно не были. Она копейки стоит, а может, уже и вовсе разрушилась… Но из-за нее нам не дали даже той копеечной субсидии, на которую мы рассчитывали – 757 грн… Поэтому, конечно, мы ведем строгий учет всех расходов и наблюдаем динамику роста цен. И вот что получилось: на основные продовольственные товары цены с начала военных действий выросли в 3–5 раз. Огромную роль в их росте сыграло удорожание энергоносителей. Вспомните, как в самые первые недели СВО начался ажиотаж на заправках, потому что пропало топливо. И это не Россия сделала, это был заговор властей с узким кругом поставщиков ГСМ, решивших нажиться на ситуации! В итоге бензин вскочил в стоимости вдвое (сейчас уже почти втрое), а газ – вчетверо! И все остальные товары, естественно, тоже. И коммунальные тарифы тоже… Вот и получается, что даже на продуктовых ярмарках и «подножных» базарах у бабулек цены на продукты иногда запредельные. Даже дороже бывает, чем в магазинах!».

К очередной годовщине СВО власть хвалится своими поставками гуманитарной помощи для неимущих и беженцев. Но где эта помощь? Ее киевляне нередко встречают в магазинчиках, где она не слишком приметна. Видимо, у владельцев этих магазинчиков накатанные связи с ее распространителями, тоже сговор, только меньшего масштаба. Что же касается денежной помощи, обещанной режимом ВПЛ (временно перемещенным лицам), то она уже фактически прекращается. И даже ничтожных 2000 грн, начисленных вначале, переселенцам платить не хотят. Зато снова накручивают тарифы: вскорости ожидается повышение стоимости электроэнергии вдвое. Ожидают своего подорожания вода, газ и другие коммунальные статьи.

«А если говорить о культуре, якобы разрушаемой Россией, – продолжает Иннокентий, – то нацики вообще бы заткнули свой рот и не высовывались в этом смысле. Сами топчут все талантливое, умное. На великую русскую культуру, как псы бешеные, набрасываются, уничтожают, а сами что создают взамен? Ничего, потому что они бездарные, как ботинки, озлобленные моральные уроды… Вон недавно содрали бюст Льва Толстого в метро, которое прежде было его имени. Тоже переназвал».

Но все-таки Иннокентий отметил и кое-что положительное, произошедшее за минувшие два года:

«Все это привело к тому, что укропатриотизм у граждан действительно сильно поуменьшился. Это даже заметно по тому, что многие перестали бояться говорить по-русски. В первые месяцы это ведь был вообще кошмар, заставляли себя балакать на мове и суржике, коверкали язык… А теперь говорят все свободнее. И это отрадно».