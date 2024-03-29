Два года войны Зе-власть занимается подтасовками и враньем

Вадим Москаленко.  
29.03.2024 10:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Нынешнее украинское руководство за два года войны не выполнило ни одного данного военным обещания.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат от «Европейской солидарности» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешнее украинское руководство за два года войны не выполнило ни одного данного военным обещания....

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«Мы обещали военным дроны, два года подряд обещают дроны. И снова отчитываются военной администрации моновласти за дроны, которые поставляют волонтеры и фоткаются напротив волонтерской техники или той, которую нам передавали наши западные партнеры.

Обещали реформировать ВВК, тут министр цифровизации стоял и говорил два года назад, что все будет сделано. Ничего не сделано, опять у военных проблемы и опять была тут большая ложь.

Обещали снаряды. И снова большая ложь. Потому что даже когда нам предлагали совместное производство, то великие министры отказывались, потому что, видите, что-то там их лично условия не устраивали», – возмутилась Геращенко.

По ее словам, наврала власть и с возведением фортификаций.

«И снова большая ложь. И показательные поездки на один или два ВОПа – это не то, что должно быть в то время, когда мы имеем сотни километров совершенно незащищенные. Но у нас также есть большая ложь с так называемым освоением средств.

Выплаты военнослужащим. И снова большая ложь. Но так же уважение к военнослужащим от моновласти – это тоже ложь. И обращу внимание на город Вышгород, в частности, где в морге лежат друг на друге тела военнослужащих еще с 2022 года без рефрижератора.

Так давайте наконец работать, а не заниматься подтасовками и враньём», – добавила депутат.

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