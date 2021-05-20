Два года Зеленского: «Яке прикре самогубство»

20.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Незаметно прошли два года с момента инаугурации Владимира Зеленского в качестве шестого президента Украины. Произошло это событие в этот день, 20 мая 2019 года.

Инаугурацию смотрело множество людей, эмоции и ожидания которых в большинстве своем тогда колебались в диапазоне от умеренно-скептических до откровенно радужных. Люди настолько устали от пятилетки Порошенко, что персонаж из популярного сериала, сошедший на Банковую, казалось, прямо с экрана, в глазах большинства выглядел свежим ярким пятном на фоне окружавшей их беспросветной серости.

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Кредит доверия, выданный новому булавоносцу народом Украины, был колоссальным, невиданным за все время существования Украины в ее нынешнем виде. Запредельные рейтинги держались со дня майской инаугурации и вплоть до конца осени того же, 2019 года. Люди ждали.

И, как говорится, дождались. Те, кто рассчитывал на подвижки в мирном урегулировании на Донбассе, – ведь обещал же Зе-начальник, что готов встретиться с Путиным и они вдвоем «где-то посредине бы сошлись» – в итоге получили оплеванного нацистами миротворца-неудачника Сивохо, «красные линии» от милитаристов и новый сезон сериала «Русские идут!» – но уже в исполнении окружения нового президента во главе с ним самим. В итоге, от мирных ожиданий остался разве что террорист-любитель Сенцов, освобожденный теми же русскими в качестве аванса новому украинскому руководству.

Те украинцы, которые с нетерпением ожидали наступления обещанного «конца эпохи бедности» дождались начала эпохи нищеты – вместе с тарифами, которые новый гарант на старте правления обещал снизить «почти наполовину», но которые почему-то выросли в полтора раза по сравнению с каденцией Порошенко. И вот уже по Украине ширятся флешмобы типа «Поздравь Зеленского платежкой», а долги за коммуналку только за минувший год выросли на 50%.

Дотошные аналитики подсчитали: за два года Зеленский дал 647 обещаний, из которых выполнил всего 184 (28%), провалил – 102, а на остальные просто «забил».

А обещания из Зеленского и правда били гейзером. Но он, став президентом, не только не освободил здание на Банковой, передав его под музей, но и кажется, врос туда корнями. Не пересел на велосипед, как его экранный герой, а обзавелся кортежами, которые как и при «попередниках» заставляют всякое быдло пропускать «небожителей» вперед и становятся виновниками ДТП.

Даже показная открытость для СМИ – брифинги проводились на открытом воздухе перед стенами президентского офиса, а первая пресс-конференция – и вовсе в режиме затяжного марафона в гамбургерной – все равно закончилась тем, что теперь уже бывшая пресс-секретарша Мендель кидалась на журналистов аки цербер, отсекая их от вип-тела.

Удивительная метаморфоза произошла с Зеленским и в гуманитарном смысле. Демонстративно ведя избирательную кампанию на русском языке, он, попав на Банковую с обещаниями разобраться с дискриминацией русского, не только палец о палец не пошевелил, но и усугубил: именно при нем окончательно зацементировался курс на тотальную украинизацию и вступил в силу соответствующий закон.

А сам Зеленский подобно булгаковскому доктору Курицкому превратился в ЗеленсЬкого и разучился говорить по-русски – правда, дату, когда это произошло, зафиксировать для истории не успели, но для удобства будем считать, что произошло это именно 20 мая 2019 года.

Ожидали от Зеленского и энергичных посадок «попередников» из числа видных деятелей майданной власти. Первое время даже казалось, вот оно: в СИЗО угодили Пашинский, Грымчак, по подозрению в убийстве Павла Шеремета был арестован целый выводок «героев АТО». Но спустя два года все они на свободе, а Пашинский даже оправдан. Даже осужденный за похищение и пытки человека Стерненко и тот смотрит гоголем, примеряя на себя шапку Мономаха – социологи повадились включать его фамилию в соответствующие опросные листы.

Пашинский, стрелявший в человека, оправдан.

В сухом остатке заканчивается уже третья весна при Зеленском, а ощущение такое, что если кого в этой стране и посадят, то разве что Медведчука или Шария, в 2019-м рвавшего за Зеленского рубашку на испанский флаг.

А в том, что обещать – не жениться, украинцы с новым президентом убедились более чем. Зеленский даже обещал уйти с должности в случае нарушения им закона. С тех пор он наворотил антиконституционных дел на четыре импичмента, но не только не ушел, но и собирается переизбираться на второй срок.

Притом, что сегодня, спустя два года после инаугурации, дела у бывшего народного любимца и рейтингового рекордсмена не ахти.

По данным последних соцопросов более половины жителей Украины своему президенту не доверяют. Полное доверие он вызывает лишь у 16% украинцев. Больше двух третей граждан (68%) уверены, что страна идет в неправильном направлении. По данным соцопроса Института будущего, правильными события на Украине называют лишь 17% опрошенных.

Одной из самых актуальных проблем на Украине 40% опрошенных называли войну на Донбассе, 36% связали проблемы с низкими зарплатами и пенсиями, 31% — с коррупцией, 29% — с высокими коммунальными тарифами, 27% — с пандемией.

Кстати, про пандемию. На этом фронте у Зеленского тоже не ахти. Взяв под козырек у США и отказавшись от российской вакцины, которая сама плыла в руки, украинские начальники затем жестко обломались с получением западных вакцин – выяснилось, что Украина в этой очереди в самом хвосте и что-либо получит не раньше 2023 года, если на Западе что-то останется, ведь самим не хватает. Затем были громогласные заверения о покупке вакцин у Китая, но оказалось, что с Поднебесной у Киева никаких контрактов нет.

В итоге, украинцев вот уже четвертый месяц насилуют индийским дженериком печально известной Астра-Зенеки, от которой отказалась уже половина Европы. Не удивительно, что по темпам вакцинации Украина Зеленского – шестая в мире с конца, а полностью вакцинировались на всю страну лишь пять человек – данные на конец апреля. Не удивительно и то, что буквально на днях в Киеве сменили уже третьего за два зеленских года министра здравоохранения.

Похоже на то, что вопросов к своему президенту у большинства украинцев уже нет. Спустя два года режим в Киеве держится, как и его предшественники, не на народной поддержке, а на поддержке из западных столиц. Которые подталкивают Зеленского к все более всеобьемлющей сдаче остатков суверенитета под внешний контроль. Это и земля, это и суды, это и госмонополии – через наблюдательные советы при них.

Но, как говорится, потерявши голову, по волосам не плачут. Единственное, что вызывает сожаление – это то, что страна потеряла действительно неплохого и талантливого актера, приобретя взамен совсем никудышнего президента. Как говорят на Украине: «Яке прикре самогубство» (какое досадное самоубийство).