Два гражданина Казахстана осуждены за диверсии в России

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Два гражданина Казахстана – Александр Абрам и Эдуард Бурдилов – осуждены на длительные сроки за диверсии на железной дороге в России.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы не указывает, что именно подробности совершенного преступления, но можно предположить, что речь идёт об очередном эпизоде порчи железнодорожного имущества с целью нарушения работы транспорта или провоцирования аварий. В последнее время подобные диверсии соглашались выполнять различные граждане, преимущественно молодежь, вступая в переписку со спецслужбами Украины, взамен обещавшими перевести денежное вознаграждение.

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Так или иначе, но Московский городской суд назначил Абраму наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима.

А Бурдилову – назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Гражданский иск ОАО «РЖД» удовлетворен в полном объеме», – говорится в сообщении.