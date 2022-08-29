«Два кг картошки ему, а не ядерное оружие» – военный эксперт о запросах Лукашенко

Мечты белорусского руководства о ядерном оружии не менее абсурдны, чем попытка Минска сохранить лицо, пытаясь по-лукашенковски усидеть на двух стульях между Европой и РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто ничего и никому не даст, потому что это – перевод конфликта, взаимоотношений в совершенно другую плоскость. Достаточно было украинского намека даже не на ядерное оружие, а на «грязную» бомбу для того, чтобы все началось. На Чернобыль заходили наши – не просто так. И явно унесли оттуда что-то ненужное. И Запорожская АЭС не просто так оказалась (под контролем ВС РФ – ред.), поэтому там сейчас танцы с бубнами шаманские начинаются. Это – очередной гон по ушам белорусского народа. И не только для белорусского народа – у него (Лукашенко – ред.) же вечный лютый «кампф» с прибалтами, поляками – кто кого опередит, кто кого переговорит. Сейчас белорусские батьколюбы обвиняют Россию, что мы Лукашенко, оказывается, «подставили», потому что «работаем с его территории». Охр*неть! Подставили! Они санкции получили и по полной огребают из-за самолета (инцидент с экстренной посадкой Boeing 737 в Минске – ред.). Это всё уже забыто. Как самолет посадили чужой – забыто. Они – бедные и несчастные. Из-за нас страдают? Пусть страдают. Жизнь – боль, но только им никто и ничего не должен, никто не собирается ничего давать», – говорил он.

Полковник в запасе посоветовал белорусскому руководству быть более ориентированными на собственное государство. По его мнению, страна наживает неприятности, потому что угождает двум противоборствующим сторонам.

«Если вы хотите жить в сильной стране – живите. Если хотите жить мелким лимитрофом – живите, но по вам будут ходить туда-сюда. Мы с самого начала вам говорили, что никто на вас внимания обращать не будет. Что-то не нравится? Поплачьте! Задачей России не является обеспечение независимости Белоруссии. Вы нахр*н не сдались никому! Просто так получилось, что ваш лидер везде лезет в каждую бочку затычкой. Получается, нужно каким-то образом реагировать. Будьте Туркменией. Получайте паек по два килограмма картошки в неделю. Заодно и похудеете», – порекомендовал Трухан.