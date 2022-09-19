Два крупных турецких банка отказались принимать карты «Мир» из-за давления США

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Два крупных турецких банка внезапно отказались работать с российскими картами «Мир», несмотря на имевшиеся до этого договоренности. Речт идет об İş Bank и Denizbank.

Об этом сообщает ТАСС.

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Корреспондент ТАСС в Турции попытался снять наличные картой «Мир» в Denizbank. Банкоматы сообщают об ошибке подтверждения операции и возвращают карту.

«В службе поддержки клиентов банка Deniz подчеркнули, что операции по карте “Мир” и связанные с российской валютой больше не осуществляются», – пишет агентство экономической информации Прайм.

Также приостановил работу с платежной системой “Мир” и крупнейший турецкий частный банк Is bankasi.

Как сообщил телеканал Halk TV, причиной стали заявления о возможных санкциях Минфина США и Великобритании в отношении зарубежных финансовых структур, которые принимают карты «Мир».

В системе «Мир» уже прокомментировали решение турецких банков по приему карт. Обслуживание карт «Мир» в турецких банках будет зависеть от позиции самих местных банков, заявили в пресс-службе платежной системы

«Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт «Мир», их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций», — заявили в системе.

Они напомнили, что некоторые турецкие банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт «Мир», могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под санкциями российских банков.

Теперь валютные операции по картам «Мир» с российскими деньгами не осуществляются, банкоматы не принимают эти пластиковые платежные средства. Несмотря на это, Банк России намерен дальше расширять географию приема карт «Мир».

Российские туроператоры уже рекомендуют отечественным туристам брать в поездку в Турцию наличную валюту.

«Скажу простую вещь: если турецкие банки прекращают принимать карты платежной системы «Мир», то это проблема не России и россиян, а проблема Турции и турецкого бизнеса. Не решат её – не будут иметь российских инвесторов в недвижимость и туристов. Вот так все просто. И не надо выворачиваться нам наизнанку в поисках решения – на неё должна выворачиваться турецкая сторона», – пишет российский эксперт по Турции Иван Стародубцев в своем телеграм-канале.

Впрочем, эта оценка выглядит достаточно шапкозакидательской, поскольку проблемы турецкого бизнеса никак не отменяют возникновения массы проблем и у россиян.