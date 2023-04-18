Два крымских заукраинца решили проверить, как работает административное возмездие в РФ

Любовь Смирнова .  
18.04.2023 21:59
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Двое крымчан наговорили на штраф за дискредитацию российских военнослужащих.

В Черноморском местная жительница решила публично высказаться в присутственном месте, а в Севастополе подвыпивший мужчина кричал «слава Украине» возле магазина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Двое крымчан наговорили на штраф за дискредитацию российских военнослужащих. В Черноморском местная жительница решила...

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По информации Черноморского районного суда местная жительница публично обвинила военнослужащих РФ в “незаконных действиях” на территории Украины, выполнения ими “незаконных приказов и иных военных преступлений”. За что ей назначен штраф в размере 30 000 тысяч рублей по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

По этой же статье будет осужден житель Севастополя, который выкрикивал антироссийские лозунги возле одной из торговых точек на Северной стороне. Личность заукраинца установили местные полицейские, после того, как к ним обратилась возмущенная свидетельница непотребного поведения. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель.

«Был в нетрезвом состоянии, выкрикнул «слава Украине». Не хотел никого обидеть и задеть этой фразой, поддерживаю спецоперацию, и больше так делать не буду», – заверил он полицейских.

Тем не менее, административный протокол на мужчину составлен, материалы переданы в суд.

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