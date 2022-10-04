Два крымско-татарских деятеля подрались, выясняя, кто больший патриот России

В Крыму обсуждают известие о выяснении отношений на кулаках межу советником главы Республики Эрвином Мусаевым и руководителем национальной автономии крымско-татарского народа Эйвазом Умеровым. Полиция инцидент пока что публично не комментирует, но оба фигуранта высказались в своих социальных сетях о причинах конфликта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По версии Мусаева, он подвергся нападению «за свою принципиальную гражданскую пророссийскую позицию».

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Эрвин Мусаев

«С начала спецоперации я много раз бывал в зоне денацификации, я не переставал и не перестаю повторять, что истинный патриотизм – это уважение и забота о людях, соблюдение правил и норм законодательства, готовность прийти на выручку, самопожертвование. Внушая людям уверенность в завтрашнем дне, я, в первую очередь сам, перестал бояться, – написал он в своем телеграм-канале. – Сегодняшнее нападение я считаю не просто вызовом, а признанием своих успехов. Это признак того, что я на верном пути».

Мусаев напомнил, что как советник главы Крыма наделён определенными полномочиями, поэтому ответ на действия Умерова будет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В целом, по словам Мусаева, создан опасный прецедент, дискредитирующий закон и порядок, особенно в Крыму и в сложившееся время.

По версии же Умерова, причиной конфликта стало то, что Мусаев до сих пор поддерживает связь со своим дядей – беглым вице-премьером правительства Крыма, организатором продовольственной и энергетической блокады полуострова – коммерсантом Ленуром Ислямовым.

Эйваз Умеров

«Представьте себе, у этого горе «генерала» и по сегодняшний день работает бизнес в Крыму. Его ближайшие родственники (племянники) работают в органах власти и государственном институте, имея определённый доступ к информации и внутренней политике, – отметил Умеров. – После нескольких успешных контрнаступлений на фронтах украинской армией, эти родственники стали вести более агрессивную и смелую риторику в направлении «когда наши вернутся». Сегодня мне поступила прямая угроза жизни, и всё бы ничего, я к этому привык, но один из родственников Ленура Ислямова стал угрожать расправой моей семье, детям, родным и близким. Мною сейчас готовится обращение в ФСБ. Я вас, мразей, голыми руками буду давить! И тюрьма меня не пугает».

В споре двух крымско-татарских общественников будет разбираться полиция. Заявление написано, у Мусаева сотрясение мозга и рваные раны на лбу.