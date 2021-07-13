Два миллиарда в год. Зеленский намерен поставить Запад на счетчик за СП-2

13.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна получить от Запада финансовые компенсации и гарантии поставок газа минимум на десять лет.

Об этом журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Зеленского, речь идет о двух миллиардах долларов в год, которые Украина до ввода в эксплуатацию обходного газопровода «Северный поток-2» получает за транзит российского газа.

«Для нас это не просто слова «энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда. Если кто-то говорит об экономике, «сугубо экономическом проекте», то часть от этого экономического направления, я могу декларировать – м получаем два миллиарда долларов ежегодно за транзит. Большие деньги, я это доказывал вчера. Если мы говорим о зеленом курсе Украины, куда мы идем – это об уменьшении добычи и использования газа и также это уменьшение тепловой генерации», – сказал президент.

«Где мы берем на это все деньги? Два миллиарда – это часть этих денег, которые мы, да, тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры. Если мы идем к зеленому курсу, откуда брать эти деньги. Это первое – два миллиарда. Сколько лет нам нужно, чтобы перейти и получить реальный результат возобновляемой энергетики в Украине. Думаю, десять. Мы на десять лет должны быть обеспечены, наши люди, прежде всего. Наши люди получают газ, нашего украинского газа недостаточно – нужно увеличивать добычу, но мы же говорим о сегодняшнем дне, потому 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальные поставки газа – эти гарантии нам нужны», – заявил Зеленский.