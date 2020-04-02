Два миллиона и бесплатный транспорт. Сербские предприниматели помогают соплеменникам в Косово

02.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Представители среднего и малого сербского бизнеса в Косово помогают выживать таким же, как они косовским сербам, живущим в глухих селах и в агрессивном албанском окружении.

Об этом сообщают сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пожилые и малоимущие жители девяти сербских общин Косово получат помощь на сумму в два миллиона сербских динаров (около 1,5 миллионов рублей) от местного сербского предпринимателя, пожелавшего остаться анонимным. Пока на пожертвованные им деньги местное сербское руководство формирует наборы с продуктами и самым необходимым, он сам вызвался доставить 25 тонн муки в анклавы.

При этом 130 таких наборов на сумму в две тысячи евро уже были направлены из Косовской (Северной) Митровицы в окруженную албанскими поселениями сербскую общину Клокот.

«Вместе с нашими партнерами и волонтерами сегодня мы начали оперативно раздавать наборы в Клокоте, распределяя их среди наиболее социально уязвимых семей, у которых нет дохода, а завтра мы продолжим раздавать наборы в деревнях Врбовац, Грнчар и Могила, – прокомментировал ситуацию руководитель клокотской общины Божидар Деянович. – На период изоляции и борьбы с коронавирусом нам необходима любая помощь, особенно гигиенические средства и продукты питания, наши волонтеры находятся в постоянном контакте с населением и круглые сутки готовы доставлять ее нуждающимся».

Также закупленная на деньги анонимного жертвователя помощь дошла до Вучитрна, Обилича, Ново Брдо, Печа, Истока, Клины и Србицы.

волонтеры доставили продуктовые наборы в сербский анклав в городе Печ

В свою очередь, директор Агентства пассажирских перевозок «КИМ-ЦО» из Грачаницы Боголюб Маринкович написал открытое обращение к президенту Сербии, в министерство здравоохранения Сербии и Канцелярию по Косово и Метохии, в котором предложил использовать свой автопарк в случае «кризисной ситуации».

микроавтобус с помощью сербским анклавам

«Если вам нужны пассажирские транспортные средства, я хотел бы предложить помощь моего транспортного агентства, – написал Маринкович. – Весь парк с водителями будет доступен для вас бесплатно с целью решения проблем в этой кризисной ситуации. Прошу только взять на себя расходы на топливо, поскольку я не смогу покрыть их. У меня имеется лицензия на перевозки в Сербии, за рубежом, а также лицензия Косово. Я владею автопарками в Грачанице, Нише, Крагуеваце и Белграде – в каждом из этих городов у меня имеются автобусы на 50 мест и микроавтобусы на 18-20 мест».