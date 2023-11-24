Два миллиона восточных немцев скалой стоят за Россию – Клаус Кох

Елена Острякова.  
24.11.2023 20:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Значительная часть жителей восточной Германии продолжают с симпатией относиться к России.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Мамыкин ТВ» заявил руководитель «берлинской группы» Международного Антифашистского Информ-бюро Клаус Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Значительная часть жителей восточной Германии продолжают с симпатией относиться к России. Об этом в...

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«В ГДР живут сегодня, по моим подсчетам, как минимум, 2 млн человек, которые твердо стоят на стороне России, несмотря на эту войну, которую они не понимают. Все равно они друзья России. Они друзья СССР и тех воспоминаний, которые еще есть у них об это времени», – сказал Кох.

Он отметил, что среди молодежи симпатизантов России всего 5%.

«Наша задача – работать сильно с молодежью. Это в Германии сейчас невозможно. Потому что, если сейчас выступать с каким-то флагом, например, советским, это подсудное дело», – сказал Кох.

По его оценке, после объединения Германии 8500 крупных предприятий, 6 млн. квартир, 28000 магазинов, 7500 ресторанов в ГДР были отняты западногерманскими капиталистами.

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