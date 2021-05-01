Два мирных жителя ДНР подорвались на мине

01.05.2021, Горловка, Сергей Вредников

Новости Украины

В ДНР двое мирных жителей прифронтовой Горловки в лесопосадке подорвались, предположительно, на мине.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поселок шахты Гагарина, ул. Ясная. Возле дома 17 во время выпаса домашнего скота в лесопосадке подорвался, предположительно на мине, мужчина 67 лет и женщина. У мужчины состояние тяжёлое», – написал градоначальник.

«Григорий К 02.01.1954 г.р., травматическая ампутация стопы. Наталия К – жена 06.04.1956 г.р., травматическая ампутация ноги», – уточнил позже Приходько.