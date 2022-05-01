Два новых инцидента в граничащих с Украиной российских областях

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Новости Украины

Пожар на территории военного склада произошел на границе трёх муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа Белгородской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Гладков.

В приграничных с Украиной областях, в том числе в Белгородской, в последние дни произошло несколько взрывов и пожаров на топливных базах и складах боеприприпасов.

Также сегодня, примерно на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор в Курской области произошло частичное обрушение конструкций моста.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Это была диверсия. Заведено уголовное дело, и следственные органы будут разбираться», – сказал Старовойт.

Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает.

Вчера по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов, ответным огнем пограничников огневая точка была быстро подавлена.

Связь двух происшествий с Украиной пока официально не объявлена, но член фракции «Слуга народа» в Верховной раде депутат Максим Бужанский уже решил поиздеваться.

«А Белгород-то, город с огоньком, как оказалось. Причем раз в три дня с новым. Железнодорожный мост в Курской области неожиданно стал разводным мостом. Ну не знаю, так даже красивее», – написал он.

«И снова мелкие, но всё равно чувствительные укусы «Украины» по территории РФ. Нам говорят, что центры принятия решений находятся за пределами «Украины». Возможно. Но посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Польши и т.д. – находятся в Киеве. И продолжают вредить нам, продолжают снабжать режим киевских людоедов оружием и деньгами. Пока Москва не очнётся и не поймёт, что положение более чем серьёзное – ничего не изменится», – возмущен бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов.

«Относительно всех вот этих там подрывов, прорывов и прочее, есть у меня предложение, которое выгодно подкупает своей новизной. А давайте, так сказать бахнем. Не, не ядрен-батоном, это пока рано. А по функционерам марионеточного киевского режима. Ну, по Зеленскому, Турчинову, Порошенко понятно, это вопрос политический, они должны еще на Трибунал попасть, но по всем остальным прошмандовкам и подпевалам, чего бы не бахнуть…?» – написал военный эксперт Владимир Орлов.