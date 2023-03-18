Два обстрела за 10 минут. Как учатся российские дети под огнём Украины

Сергей Вредников.  
18.03.2023 18:25
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 296
 
Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Дети Донбасса настолько привыкли жить и учиться под ежедневными артобстрелами, что уже не воспринимают их как серьёзное происшествие.

Об этом в интервью находящемуся в ДНР депутату Госдумы Виталию Милонову рассказала жительница освобождённого посёлка Верхнеторецкое, ученица местной разрушенной школы Ольга Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дети Донбасса настолько привыкли жить и учиться под ежедневными артобстрелами, что уже не воспринимают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Учителя выкладывают нам домашние задания в группу «ВКонтакте». Мы заходим, смотрим их, выполняем дома, и фотографиями отправляем через мобильный интернет. А когда интернета нет, мы выезжаем в Ясиноватую, и там отправляем. Учителя за задержку уроков нас не ругают.

Мы так редко ходим в школу, что некоторые мои новые одноклассники, с которыми я учусь уже полгода, меня ни разу не видели», – рассказала Клименко.

«Мы с вами общаемся буквально минут 10-15, за это время дважды летали самолёты, и каждые 10-15 секунд слышны выстрелы, прилёты, взрывы. Совсем недалеко. Как, привыкли уже к этим звукам?» – поинтересовался Милонов.

«Это ещё мелочи»;

«Я тоже так считаю. Буквально неделю назад у нас был прилёт через дом», – рассказали дети.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть