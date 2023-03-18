Два обстрела за 10 минут. Как учатся российские дети под огнём Украины

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Дети Донбасса настолько привыкли жить и учиться под ежедневными артобстрелами, что уже не воспринимают их как серьёзное происшествие.

Об этом в интервью находящемуся в ДНР депутату Госдумы Виталию Милонову рассказала жительница освобождённого посёлка Верхнеторецкое, ученица местной разрушенной школы Ольга Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учителя выкладывают нам домашние задания в группу «ВКонтакте». Мы заходим, смотрим их, выполняем дома, и фотографиями отправляем через мобильный интернет. А когда интернета нет, мы выезжаем в Ясиноватую, и там отправляем. Учителя за задержку уроков нас не ругают. Мы так редко ходим в школу, что некоторые мои новые одноклассники, с которыми я учусь уже полгода, меня ни разу не видели», – рассказала Клименко.

«Мы с вами общаемся буквально минут 10-15, за это время дважды летали самолёты, и каждые 10-15 секунд слышны выстрелы, прилёты, взрывы. Совсем недалеко. Как, привыкли уже к этим звукам?» – поинтересовался Милонов.

«Это ещё мелочи»;

«Я тоже так считаю. Буквально неделю назад у нас был прилёт через дом», – рассказали дети.