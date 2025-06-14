Два парада: сегодня станет известно, насколько сильно американцы не любят Трампа

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Сегодня, 14 июня – день рождения американского президента Дональда Трампа. Совпадение или нет, но именно в этот день в Вашингтоне состоится военный парад, формально приуроченный к 250-летию американских вооруженных сил.

Парад с участием 6700 военных, 150 единиц техники и 50 вертолетов, по оценкам Пентагона, обойдется федеральному бюджету в 25-45 миллионов долларов.

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В проведенном опросе AP-NORC 40% респондентов (67% республиканцев, 27% беспартийных и 20% демократов) одобрили идею проведения парада. Еще 29% (11% республиканцев, 19% беспартийных и 50% демократов) высказались против него.

При этом 60% (35% республиканцев, 72% беспартийных и 80% демократов) считают это плохим способом потратить деньги. В опросе столько же респондентов (23% республиканцев, 71% беспартийных и 91% демократов) отрицательно оценили работу Трампа.

Таким образом, «парад Трампа», как его уже успели окрестить критики из демократического лагеря, поддерживает относительное большинство американцев. При этом, большинство опрошенных считают проведение парада плохим способом бюджетных расходов. Такой вот парадокс.

Критики Трампа тоже не сидят сложа руки. На сегодня – видимо, приурочив действо ко дню рождения президента – в США намечена серия протестных митингов и шествий под общим лозунгом «Без королей». Это, по сути, первая, с момента инаугурации Трампа, попытка его оппонентов, провести в стране мероприятия массового политически мобилизационного характера.

Организаторы – а это более 100 некоммерческих организаций и активистских групп, преимущественно левого и либерального толка, анонсировали 1900 мероприятий в 1800 городах по всей стране, кроме столицы.

По словам организаторов, это сознательное решение, чтобы «не дать администрации Трампа возможность разжечь конфликт», столкнув манифестантов с военным парадом и его зрителями.

Организаторы женского марша, который во время первого срока Трампа стал одной из крупнейших политических демонстраций, планируют собственные митинги под названием «Выгнать клоунов».

По результатам обеих акций можно будет вполне адекватно судить не только об уровне протестных настроений в США, но и о мобилизационных возможностях организованных антитрампистов в настоящий момент. Нынешняя рекогносцировка политических сил также важна накануне близящихся осенью довыборов в американский Конгресс, по результатам которых Трамп может, как сохранить и усилить, так и потерять нынешнее хлипкое большинство среди законодателей.

В то же время в Вашингтоне завершается подготовка к параду. Сам Трамп прокомментировал массовые акции против себя, в которых, по предварительным данным, готовы принять участие десятки тысяч американцев, заявив, что «не чувствует себя королем», потому что не может принимать решения единолично, как это якобы делают короли.

Тем временем, британский журнал The Week иллюстрирует последние события в США после массовых протестов в Калифорнии, когда туда по решению Трампа были введены войска Национальной гвардии США яркой обложкой с заголовком: «Злоупотребление властью? Трамп вводит войска».