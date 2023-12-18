Два резонансных инцидента с мигрантами произошли в Москве

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Рэперы из Таджикистана и Киргизии Шерафган Шарипов и Ислам Закиров были задержаны в Москве после участия в рэп-батле под псевдонимами Sheraph’gun и Рецидив.

На мероприятии они в жесткой и предельно кощунственной форме оскорбили русский народ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Закиров заявил, что с удовольствием избил бы русскую беременную женщину: «Я *** по беременной русской — это превентивный удар!».

А Шарипов восторженно напомнил про инцидент в Электростали, где мигрант с подельником срезали скальп с головы русского парня.

Площадка, на которой проходил батл, поспешно стерла его запись, но героев все равно нашли и завели уголовное дело по 282 статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку).

Закиров уже “извинился” на камеру и “сожалеет” о содеянном. Он приехал из Красноярска, скитается по московским хостелам.

«Я думаю, что никакой культурной и какой-либо другой ценности (поправьте, если ошибаюсь) для нашей страны эти рэперы-самоучки из Таджикистана и Киргизии не представляют. Отправить бы их первым рейсом по домам без права обратного въезда — учиться уважению беременных женщин и прочим нормам поведения нужно на родине. А площадку эту не мешало бы проверить», – прокомментировал инцидент в своем тг-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Бороться с таким дерьмом превентивными мерами невозможно. Надо судить показательно, давать по полной, и с оркестром отправлять в колонию, транслируя отправку по телевидению. А потом приходить с вопросами к тем, кто дал ему российское гражданство. В следующий раз задумаются», – считает публицист Сергей Мардан.

Это не единственное происшествие с участием мигрантов на минувших выходных в Москве.

На московском рынке «Садовод» в субботу более 80 мигрантов напали на сотрудника полиции, задержавшего их соплеменника. Полицейские пытались задержать водителя на улице Верхние Поля. Но он не только не остановился по их требованию, но и протащил одного из них несколько метров. Потом нарушитель избил полицейского. Во время задержания у мужчины случился эпилептический припадок, и правоохранители пытались ему помочь.

Однако в этот момент к ним подошла толпа, которая начала толкать сотрудников полиции. В итоге им пришлось вызвать подмогу и успокоить толпу двумя выстрелами в воздух.

Главного нарушителя — 21-летнего гражданина Таджикистана — ждёт уголовное дело за нападение на полицейских. Ему грозит срок до 10 лет тюрьмы.

Остальным 82-м участникам инцидента предъявления обвинения в мелком хулиганстве и нарушении миграционного порядка. Однако юристы полагают, что статьи должны быть строже – применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и массовые беспорядки.

Политолог Павел Данилин считает, что произошедшее на «Садоводе» требует максимально жесткой реакции.

«Я целиком и полностью за то, чтобы лучшие люди из стран СНГ и мира приезжали к нам для того, чтобы получать гражданство. И категорически против наличия толп малограмотных, необразованных бабуинов. Поэтому я был и остаюсь сторонником нулевой толерантности к преступлениям мигрантов», – написал Данилин.

Телеведущий Андрей Медведев предупреждает, что именно мигрантский фактор будут использовать западные спецслужбы, чтобы раскачать ситуацию в России.

«Диаспоры и этнические объединения в России давно стали государством в государстве. Со своими законами, и они этого даже не скрывают. Я совершенно серьёзно считаю, что западные спецслужбы, особенно британские, весьма плотно опекают и диаспоры в России, и этнические группировки, и лидеров мигрантов. Почему именно британские? А старые связи с Турцией работают – таким образом, контакт со всеми тюркоязычными диаспорами выстраивается на раз-два. Впрочем, не важно, кто опекает. Хоть МИ6, хоть ЦРУ. На наших глазах формируются и этноанклавы, и какие-то странные структуры, то ли спортивно-салафитские, то ли салафитско-спортивные, они пытаются влиять на политику в стране, на экономику, шантажировать власть», – пишет Медведев.

Доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, уже замеченный патриотическими блогерами в “неоднозначных” комментариях по “национально-мигрантскому вопросу”, полагает, что раздувать шумиху вокруг инцидента не стоит.

«Удивительно как надрываются многое ресурсы. Какая у них радость: очередная стычка, конфликт, стрельба… «Власть бездействует, доколе? Подписывайтесь и шлите донаты!» – кричат они. «Псевдопатриотический навальнизм». Это же именно так и есть!», – написал он.